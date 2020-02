Pronostici Europa League/ Quote e scommesse sulle partite (andata sedicesimi)

Eccoci tornati, dopo oltre due mesi, ai pronostici di Europa League: parliamo delle partite che si giocano per l’andata dei sedicesimi di finale e che sono in programma giovedì 20 febbraio. Due le squadre italiane coinvolte: non c’è più la Lazio eliminata nella fase a gironi, il suo posto lo prende l’Inter che arriva dalla Champions League – come altre sette formazioni, giunte al terzo posto del loro gruppo – e affianca dunque una Roma che, sia pure con il brivido, è riuscita a qualificarsi con il secondo posto. Non solo le nostre rappresentanti tuttavia, l’intero turno ci consegnerà partite davvero interessanti: in totale sono 16, con i pronostici di Europa League andremo ad analizzare quelle principali facendoci aiutare dall’agenzia di scommesse Snai per provare a scoprire quali siano le squadre favorite e se quanto previsto sulla carta verrà rispettato, possiamo allora iniziare il nostro viaggio.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LUDOGORETS INTER

L’Inter ha vissuto la grande delusione dell’eliminazione dalla Champions League, per il secondo anno consecutivo: anche stavolta il destino era nelle loro mani ma i nerazzurri non sono riusciti a vincere l’ultima partita, e adesso ripartono da questa trasferta di Razgrad contro un Ludogorets che aveva anche incrociato il Milan lo scorso anno, e che ha una certa esperienza in Europa League. Chiaro però che la squadra di Antonio Conte parta nettamente favorita, e lo dice anche la Snai: il segno 2 per la vittoria esterna dell’Inter vale infatti 1,70 volte la somma messa sul piatto, per il successo casalingo del Ludogorets il guadagno con questo bookmaker ammonterebbe a 4,75 volte la cifra investita e infine con l’eventualità del pareggio, regolata come sempre regolata dal segno X, il vostro guadagno ammonterebbe a 3,70 volte la cifra che avrete deciso di spendere.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: ROMA GENT

Come detto la Roma si è qualificata con il brivido, in un girone vinto dall’Istanbul Basaksehir che i giallorossi hanno demolito due volte. Il momento è complicato per la squadra di Paulo Fonseca che arriva da tre sconfitte consecutive in campionato, vuole riprendere la marcia ma deve anche “decidere” quanta importanza dare a un’Europa League che toglierà sicuramente energie ma dall’altra parte potrebbe essere un trofeo in bacheca e la possibilità di andare in Champions League. Il Gent ha vinto il suo girone davanti al Wolfsburg e va dunque rispettato, ma per la Snai la Roma è chiaramente favorita: vale 1,45 volte la posta il segno 1 che identifica la sua vittoria, già la cifra per il pareggio (segno X) ammonta a 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2 è quello sul quale dovrete scommettere se pensate che la squadra belga possa fare il colpo allo stadio Olimpico: in questo caso la vincita che arriverebbe nelle vostre tasche corrisponderebbe a ben 6,75 volte il denaro che avrete pensato di mettere sul tavolo.



