Pronostici Europa League/ Quote e scommesse sulle partite della 5^ giornata

Con i pronostici di Europa League analizziamo le partite che si giocano nella quinta giornata della fase a gironi: giovedì 28 novembre occhi puntati sulle 24 sfide che potranno definire ancor più la corsa ai sedicesimi di finale, che sono riservati alle prime due di ciascun raggruppamento. Con l’aiuto delle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai possiamo studiare le principali sfide previste oggi, naturalmente partendo dalle due italiane che sono ancora in corsa per qualificarsi (sia pure con situazioni decisamente differenti) e poi arrivando alle sfide più interessanti di questo turno; non resta allora che tuffarci una volta di più nell’atmosfera dei pronostici di Europa League, perchè tra poco si inizia a giocare!

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: BASAKSEHIR ROMA

Reduce dalla vittoria contro il Brescia, la Roma deve ora rimettere a posto le cose in Europa League: vincere a Istanbul significherebbe tornare padrona del proprio destino perchè verrebbe operato il sorpasso ai danni dei turchi, ma il punto conquistato nelle due partite contro il Borussia Monchengladbach, subendo gol negli ultimi secondi, potrebbe essere stato determinante in negativo. Paulo Fonseca ci crede, e fa bene: la sua Roma ha tutte le carte in regola per espugnare il campo del Basaksehir primo in classifica e la pensa in questo modo anche la Snai, che infatti ha assegnato a questa ipotesi (identificata dal segno 2) un valore di 1,95 volte la puntata contro la quota di 3,55 che accompagna il segno 1 per il successo interno della formazione turca. Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,70 volte quello che avrete giocato con questo bookmaker.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LAZIO CLUJ

Lazio enormemente favorita, ma la vittoria potrebbe non bastare: sappiamo infatti che i biancocelesti devono centrare due successi nel chiudere il gruppo E di Europa League, e soprattutto il Cluj dovrà perdere contro il Celtic (in casa) perchè Simone Inzaghi possa festeggiare una insperata qualificazione ai sedicesimi. Per di più questa sera la Lazio dovrà sì vincere, ma per 1-0 o con due gol di scarto altrimenti sarebbe eliminata con un turno di anticipo; per quella che è la situazione di classifica, avere comunque possibilità discrete di continuare la corsa è un lusso che i capitolini devono provare a onorare. Siamo a 1,45 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, come stabilito dal portale Snai; il segno X identifica l’eventualità del pareggio e vi permetterebbe di guadagnare 4,50 volte quello che avrete messo sul piatto, mentre con il successo esterno del Cluj la vostra vincita si alzerebbe notevolmente e corrisponderebbe a 6,25 volte la giocata.



