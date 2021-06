Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni gruppi A, B (sabato 12 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2020: OGGI SVIZZERA E BELGIO!

I pronostici degli Europei 2020 ci fanno compagnia per la prima volta: ieri infatti abbiamo assistito a Turchia Italia che, partita inaugurale, è stata l’unica disputata nella giornata. Sabato 12 giugno invece avremo tre match: quello che conclude il gruppo A e i due del gruppo B, naturalmente per il primo di tre turni per ciascun girone. Come sempre nell’analisi delle sfide prenderemo in esame il modo in cui queste nazionali sono arrivate a disputare la fase finale, l’eventuale fattore campo (sappiamo infatti che questi Europei sono itineranti, per la prima volta nella storia).

Poi, naturalmente, dovremo considerare anche i rapporti di forza “a bocce ferme”, cioè analizzando la qualità delle rose e le aspettative della vigilia. Siamo pronti a iniziare il nostro viaggio, che sarà della durata di un mese e ci accompagnerà attraverso la fase a gironi e poi ottavi, quarti, semifinali e la finale di Wembley, che sarà disputata esattamente tra un mese. Per ora accomodiamoci, e prendiamo in esame le tre partite di sabato 12 giugno per discutere in maniera approfondita dei pronostici degli Europei 2020.

PRONOSTICI EUROPEI 2020: GALLES SVIZZERA

Per i pronostici degli Europei 2020 la prima partita che vogliamo prendere in considerazione è Galles Svizzera, per due motivi: cronologicamente è quella che inaugura il sabato (si gioca infatti alle ore 15:00) e poi chiude il programma della prima giornata nel gruppo A, che è quello dell’Italia. Il risultato dunque sarà già importante: siamo a Baku in Azerbaijan, non c’è una nazionale di casa ma chiaramente il pronostico sembra tendere a favore dei rossocrociati, che già all’epoca del sorteggio Roberto Mancini aveva indicato come la nazionale con maggiore qualità e possibilità di timbrare uno dei primi due posti nel girone. Il Galles aveva sorpreso agli Europei di cinque anni fa, ma ora sembra calato e dipende dalla condizione delle sue stelle, che sono sempre Gareth Bale e Aaron Ramsey; secondo la Snai allora Svizzera favorita, la quota per la sua vittoria (segno 2) vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,25 volte la puntata mentre, per contro, il segno 1 che identifica il successo dei Dragoni porta in dote una cifra che ammonta a 3,60 volte quanto avrete messo sul piatto. Il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker ha un valore di 2,95 volte la giocata.

