Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per gli ottavi (28 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2020: SU CHI SCOMMETTERE?

Spazio ai pronostici degli Europei 2020: con oggi lunedì 28 giugno 2021 saremo nel vivo del tabellone degli ottavi di finale e davvero non vediamo l’ora di esaminare quote e previsioni per le due sfide che ci faranno oggi compagnia. Questo anche perchè i match che ci attendono sono davvero prestigiosi e dall’esito non sempre netto: dopo tutto è partita secca che vale l’accesso alla Final Four della competizione continentale e l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Calendario alla mano vediamo dunque che primo incontro oggi sarà alle ore 18.00 tra le mura del Parken Stadium di Copenaghen tra Croazia e Spagna: solo alle ore 21.00 e a Bucarest saranno riflettori puntati su Francia e Svizzera. Ma non perdiamo altro tempo ora e andiamo a vedere per gli ottavi di finale, che cosa ci riservano i pronostici degli Europei 2020, oggi 28 giugno.

PRONOSTICO CROAZIA SPAGNA

Per la sfida di Copenaghen ci risulta non affatto facile fissare un pronostico netto tra Croazia e Spagna: entrambe le due nazionali hanno affrontato un debutto difficile agli Europei 2020 e solo nelle ultime uscite hanno cominciato a dare responsi convincenti. Specie le Furie Rosse di Enrique, che bersagliate dalle critiche dopo la sfida con la Polonia, hanno ammutolito tutti con un netto 5-0 inferto alla Slovacchia nell’ultimo turno del girone. Gli scaccati è però formazione più che temibile: non sarà un match semplice.

PRONOSTICO FRANCIA SVIZZERA

Match che invece, almeno sulla carta, non pare di complicata lettura è quello tra Francia e Svizzera, che dunque vede i Blues, campioni del mondo in carica, netti favoriti. La corazzata di Deschamps ha chiuso da leader un girone di fuoco con Germania e Portogallo, mentre gli elvetici hanno strappato solo in extremis il pass per la qualificazione alla fase finale degli Europei (come migliore terza). Certo la squadra di Petkovic non è formazione da sottovalutare e il ct dei galletti lo sa bene (dovrebbe optare solo per i titolari stasera): pure il successo non dovrebbe sfuggire ai francesi.

