Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per le partite di oggi, 13 giugno

I pronostici Europei 2020 attireranno sicuramente l’attenzione di tanti appassionati oggi, domenica 13 giugno 2021, dal momento che nelle prossime ore saranno in programma tre nuove partite della fase a gironi della rassegna europea organizzata congiuntamente in ben undici città di tutto il Vecchio Continente, cioè Euro 2020 anche se, a causa del calendario stravolto dal Covid, tutto si disputa con un anno di ritardo.

Abbiamo già visto in azione l’Italia e in totale le squadre dei due gironi A e B, ma anche oggi le partite degli Europei 2020 saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2020, che oggi vedranno in evidenza gli stadi di Londra, Bucarest ed Amsterdam con il debutto dei gironi C e D.

PRONOSTICI EUROPEI 2020

INGHILTERRA CROAZIA

Partita di cartello tra due delle quattro semifinaliste della scorsa edizione dei Mondiali, Inghilterra Croazia è sicuramente un piatto succulento anche per i pronostici sugli Europei 2020. La Croazia vice-campione del Mondo in questo momento forse non è più forte come qualche tempo fa, la bilancia potrebbe pendere da un’Inghilterra che farà di tutto per vincere finalmente il primo Europeo della propria storia, magari sfruttando il fattore campo intanto nella fase a gironi e poi eventualmente anche in semifinale e finale. Senza proiettarci troppo in là, possiamo dire che la partita di oggi si annuncia intrigante ma con la Nazionale inglese comunque favorita: l’agenzia Snai quota il segno 1 a 1,70.

AUSTRIA MACEDONIA DEL NORD

Eccoci giunti a una pagina storica per la Macedonia del Nord, che si qualifica per la prima volta alla fase finale di un grande evento calcistico internazionale. Goran Pandev e compagni proveranno a spingersi ancora più in alto, sulle ali dell’entusiasmo e senza niente da perdere, mentre l’Austria avrà la pressione della favorita, alla quale a sua volta non è molto abituata, soprattutto nella fase finale di un grande torneo. Ci sono in palio dunque punti molto pesanti a Bucarest, con l’Austria sulla carta favorita: il segno 1 è quotato dall’agenzia Snai a 1,65.

OLANDA UCRAINA

L’Olanda torna protagonista di un Europeo dopo la clamorosa mancata qualificazione del 2016 e godrà almeno nella fase a gironi del fattore campo. Gli Orange sono la squadra favorita per la vittoria nel girone C, anche se forse proprio l’Ucraina potrebbe essere la rivale più tosta, dunque la prima partita ad Amsterdam potrebbe indirizzare le sorti di questo raggruppamento in modo già piuttosto significativo. Intanto però dobbiamo dire che la favorita per la vittoria nel match di stasera è l’Olanda, almeno secondo l’agenzia Snai che quota infatti a 1,65 l’ipotesi del segno 1.

