Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per le partite di oggi, 14 giugno

PRONOSTICI EUROPEI 2020: COME ANDRANNO LE PARTITE DI OGGI?

I pronostici Europei 2020 continuano ad essere al centro dell’attenzione degli appassionati di calcio e scommesse anche oggi, lunedì 14 giugno 2021, dal momento che nelle prossime ore saranno in programma tre nuove partite della fase a gironi della rassegna europea, che naturalmente in questa prima fase a gironi propone un fittissimo calendario di partite nelle undici città di tutto il Vecchio Continente sedi di Euro 2020, a causa del Covid con un anno di ritardo.

Abbiamo già visto in azione l’Italia e in totale ben 14 squadre nei sette incontri vissuti fino a ieri, ma anche oggi le partite degli Europei 2020 saranno naturalmente al centro dell’attenzione degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2020, che oggi vedranno in evidenza gli stadi di Glasgow, San Pietroburgo e Sivigilia, teatri di incontri per i gironi D ed E.

PRONOSTICI EUROPEI 2020

SCOZIA REPUBBLICA CECA

A Glasgow ecco il debutto di queste due Nazionali, sulla carta le meno quotate del girone D che comprende anche Inghilterra e Croazia. Ecco perché sarà fondamentale riuscire a partire con il piede giusto: la Scozia potrebbe fare affidamento al fattore campo giocando in casa propria, la Repubblica Ceca potrebbe però avere qualcosa in più. Partita dunque di difficile lettura: sbilanciarsi non è semplice, ci affidiamo allora a un pareggio, ricordando che l’agenzia Snai quota a 2,90 il segno X.

POLONIA SLOVACCHIA

Ci si sposterà poi a San Pietroburgo per Polonia Slovacchia, partita che apre il girone E. La Polonia in questo caso potrebbe rivestire il ruolo della favorita, anche grazie a un certo Robert Lewandowski che è evidentemente la punta di diamante della Nazionale polacca, mentre la stella della Slovacchia potrebbe essere un difensore, cioè naturalmente Milan Skriniar. Il favore del pronostico pende dalla parte della Polonia anche secondo l’agenzia Snai, che quota infatti a 1,83 il segno 1 – formalmente sarà in casa proprio la Polonia.

SPAGNA SVEZIA

Partita fortemente segnata dai problemi con il Covid che hanno condizionato sia la Spagna sia la Svezia, è però finalmente giunto il giorno in cui si scenderà in campo a Siviglia e naturalmente sulla carta il pronostico pende dalla parte delle Furie Rosse padrone di casa, nettamente superiori tecnicamente e magari avvantaggiate anche dal fattore campo. La Svezia non avrà neppure Zlatan Ibrahimovic, ma ricordiamo bene che sa essere avversario ostico e coriaceo. Il favore del pronostico è comunque tutto per la Spagna e l’agenzia Snai quota il segno 1 a 1,45 volte la posta in palio.

