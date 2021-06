Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per le partite di oggi, 15 giugno

PRONOSTICI EUROPEI 2020: COME FINIRANNO LE PARTITE DI OGGI?

I pronostici Europei 2020 sono naturalmente basilari in queste settimane per gli appassionati di calcio e scommesse. Anche oggi, martedì 15 giugno 2021, saranno in programma due nuove partite della fase a gironi della rassegna europea, che naturalmente in questa prima fase a gironi propone un fittissimo calendario di partite nelle undici città di tutto il Vecchio Continente sedi di Euro 2020, anche se oggi per completare la prima giornata vivremo “solo” due partite.

Abbiamo già visto in azione l’Italia e in generale manca solo il girone F per avere una prima panoramica completa, dunque anche oggi le partite degli Europei 2020 saranno naturalmente al centro dell’attenzione degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2020, che oggi vedranno in evidenza gli stadi di Budapest e Monaco di Baviera, teatri del grande inizio del difficilissimo girone F.

PRONOSTICI EUROPEI 2020

UNGHERIA PORTOGALLO

A Budapest ecco il debutto dei padroni di casa dell’Ungheria e del Portogallo campione d’Europa in carica. Nonostante il fattore campo sia favorevole ai magiari del c.t. italiano Marco Rossi, è chiaro che il valore tecnico delle due formazioni faccia pendere la bilancia dalla parte di Cristiano Ronaldo e compagni, che non possono sbagliare se non vogliono complicare ancora di più un girone già difficile di suo. Partita dunque già di notevole interesse: pur con qualche incognita, ci affiudiamo allora alla vittoria del Portogallo, ricordando che l’agenzia Snai quota a 1,45 il segno 2.

FRANCIA GERMANIA

In prima serata ci attende una sfida stellare a Monaco di Baviera: tanto per non tornare troppo indietro nel tempo, è la semifinale della scorsa edizione, che nel 2016 fu vinta a Marsiglia per 2-0 dalla Francia padrona di casa. Stavolta si gioca in Germania e chissà se anche questo aspetto potrà incidere sul pronostico, di certo ci attendiamo una grande partita da parte di entrambe le Nazionali, anche perché cominciare con una vittoria nel big-match sarebbe già un enorme passo verso gli ottavi.Nel segno dell’equilibrio, scegliamo il pareggio che secondo l’agenzia Snai sarebbe l’ipotesi più remunerativa, quotata infatti a 3,15 volte la posta in palio sul segno X.

