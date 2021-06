Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per le partite di oggi, 18 giugno

PRONOSTICI EUROPEI 2020: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Europei 2020 ci terranno compagnia anche oggi, venerdì 18 giugno 2021, dal momento che saranno in programma tre nuove partite della fase a gironi della rassegna europea che è cominciata esattamente una settimana fa e che naturalmente in questa prima fase a gironi propone un fittissimo calendario di partite nelle undici città di tutto il Vecchio Continente sedi di Euro 2020. Siamo ormai ampiamente nella seconda giornata di questa fase e cominciano già ad arrivare indicazioni molto chiare sul valore delle varie Nazionali, dalle quali gli scommettitori possono trarre utili informazioni.

Dunque anche oggi le partite degli Europei 2020 saranno naturalmente al centro dell’attenzione degli appassionati di scommesse: andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2020. Oggi in evidenza gli stadi di San Pietroburgo, Glasgow e Londra, teatri delle partite che oggi vivremo nei gironi D ed E.

PRONOSTICI EUROPEI 2020

SVEZIA SLOVACCHIA

A San Pietroburgo si affrontano due Nazionali che al debutto hanno fatto bene: la Slovacchia infatti ha vinto contro la Polonia e oggi potrebbe addirittura già qualificarsi per gli ottavi, il che sarebbe un risultato a sorpresa (in particolare per le modalità, dato che servirebbe la seconda vittoria su due); d’altro canto la Svezia ha pareggiato a Siviglia contro la padrona di casa e favorita Spagna, dunque adesso ha sicuramente le carte in regola per fare molto bene contro la Slovacchia. L’agenzia Snai ritiene che proprio gli scandinavi siano favoriti e quota la loro vittoria (segno 1) a 1,85 volte la posta in palio.

CROAZIA REPUBBLICA CECA

Sfida già delicatissima a Glasgow per i vice-campioni del Mondo della Croazia, che dopo avere perso contro l’Inghilterra non potranno più permettersi altri passi falsi. Attenzione però a una Repubblica Ceca che al debutto ha vinto proprio a Glasgow contro i padroni di casa della Scozia e che di conseguenza oggi potrebbe addirittura già qualificarsi per gli ottavi di finale. Esito piuttosto incerto, ma l’agenzia Snai ha fiducia nelle qualità della Croazia, considerata favorita: il segno 1 per il successo croato è proposto a 2,15 volte la posta in palio.

INGHILTERRA SCOZIA

Affascinante derby britannico a Wembley, fatalmente però sarà l’Inghilterra di Gareth Southgate la grande favorita, anche in base all’esito della prima giornata che aveva visto gli inglesi vincere la grande sfida contro la Croazia, rivincita della semifinale mondiale 2018, mentre i cugini scozzesi hanno perso in casa contro la Repubblica Ceca. La differenza di valore tecnico tra le due rose è evidente, dunque anche l’agenzia Snai punta senza indugio sul segno 1, che è quotato ad appena 1,33 volte la posta in palio per il successo dell’Inghilterra.

