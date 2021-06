Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per le partite di oggi, 20 giugno

PRONOSTICI EUROPEI 2020: SU CHI VAL LA PENA SCOMMETTERE?

I pronostici Europei 2020 oggi, domenica 20 giugno 2021, ci consentono di parlare del ritorno in campo dell’Italia, dal momento che saranno in programma due nuove partite della fase a gironi della rassegna europea che da oggi comincia la terza giornata della fase a gironi, naturalmente con il girone A in evidenza, quello finora dominato dagli azzurri. Siamo ormai al momento dei verdetti nei gironi, per chi non si è già qualificato (come l’Italia), le indicazioni sono chiare sul valore delle varie Nazionali e gli scommettitori possono trarre utili informazioni per i loro pronostici.

Diretta/ Spagna Polonia (risultato finale 1-1) video tv: furie rosse tra i fischi!

Dunque anche oggi le due partite degli Europei 2020 saranno naturalmente al centro dell’attenzione degli appassionati di scommesse: andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2020. Oggi in evidenza gli stadi di Roma e Baku, teatri delle partite che oggi vivremo nel girone A in contemporanea alle 18.

Risultati Europei 2020, Classifica/ Diretta gol: Spagna frena a Siviglia! Live score

PRONOSTICI EUROPEI 2020

ITALIA GALLES

A Roma dunque è attesa la terza uscita dell’Italia, che in precedenza ha battuto sia la Turchia sia la Svizzera con gli identici risultati di 3-0, che lasciano intendere una grande forza sia in attacco sia in difesa per la Nazionale di Roberto Mancini, già agli ottavi con pieno merito. Certo, ci potrebbe essere un piccolo calo di tensione di cui il buon Galles (una vittoria e un pareggio finora) farà di tutto per approfittare, ma gli azzurri restano ampiamente favoriti. L’agenzia Snai ritiene che proprio i padroni di casa siano favoriti e quota la loro vittoria (segno 1) a 1,45 volte la posta in palio.

Probabili formazioni Svizzera Turchia/ Quote, Petkovic cambia gli esterni? (Europei)

SVIZZERA TURCHIA

Sfida delicatissima invece a Baku, perché chi perde è fuori e se pareggiano vanno fuori tutte e due. Bisogna dunque vincere e sperare, perché nemmeno un successo darebbe di per sé certezze, soprattutto per la Turchia che è ancora ferma a zero punti. La Svizzera ha a sua volta deluso fino a questo momento, ma dovrebbe comunque avere qualcosa in più e anche l’agenzia Snai ha fiducia nelle qualità della formazione elvetica, considerata favorita: il segno 1 per il successo della Svizzera (formalmente in casa) è proposto a 1,70 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA