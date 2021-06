Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per le partite di oggi, 21 giugno

PRONOSTICI EUROPEI 2020: SU CHI VALE LA PENA PUNTARE?

I pronostici Europei 2020 oggi, lunedì 21 giugno 2021, ci regaleranno sicuramente grandi emozioni, dal momento che saranno in programma ben quattro nuove partite della fase a gironi della rassegna europea che in questa prima fase a gironi propone un fittissimo calendario di partite nelle undici città di tutto il Vecchio Continente sedi di Euro 2020. Nella terza giornata di questa fase ciò è ancora più valido: oggi come accennato saranno ben quattro le partite da seguire, per di più avendo ormai indicazioni molto chiare sul valore delle varie Nazionali, dalle quali gli scommettitori possono trarre utili informazioni.

Dunque anche oggi le partite degli Europei 2020 saranno naturalmente al centro dell’attenzione degli appassionati di scommesse: andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2020. Oggi in evidenza gli stadi di Bucarest, Amsterdam, San Pietroburgo e Copenaghen, teatri delle partite che oggi chiuderanno i gironi B e C.

PRONOSTICI EUROPEI 2020

UCRAINA AUSTRIA

Scegliamo Ucraina Austria come prima partita da approfondire per i pronostici Europei 2020 perché la sfida in programma alle ore 18.00 a Bucarest sarà decisiva per il destino di queste due Nazionali, che si giocano la qualificazione per gli ottavi di finale che potrebbe d’altronde arrivare per entrambe. Finora il cammino è stato praticamente identico, con una vittoria e una sconfitta; nella seconda giornata l’Ucraina ha infatti vinto contro la Macedonia del Nord mentre l’Austria ha dovuto inchinarsi contro l’Olanda, gli stessi identici verdetti che erano arrivati a parti invertite nella prima giornata. Il pronostico dovrebbe essere all’insegna dell’equilibrio in una partita così delicata e tra due squadre che finora hanno avuto cammini praticamente identici: l’agenzia Snai infatti quota la vittoria dell’Ucraina (segno 1) a 3,45 volte la posta in palio e il successo dell’Austria (segno 2) a 3,65, ma l’ipotesi considerata più probabile è il pareggio, dal momento che il segno X è quotato ad appena 1,95 volte la posta in palio.

