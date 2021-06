Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per le partite di oggi, 22 giugno

PRONOSTICI EUROPEI 2020: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Europei 2020 oggi, martedì 22 giugno 2021, ci consentono di parlare del girone D, l’unico che scenderà in campo oggi. Stasera infatti saranno in programma due nuove partite della fase a gironi della rassegna europea che sta vivendo la terza giornata della fase a gironi. Siamo ormai al momento dei verdetti nei gruppi per chi non si è già qualificato (in questo girone tutto è ancora possibile), le indicazioni comunque sono già abbastanza chiare sul valore delle varie Nazionali e gli scommettitori possono trarre utili informazioni per i loro pronostici.

Dunque anche oggi le due partite degli Europei 2020 saranno naturalmente al centro dell’attenzione degli appassionati di scommesse: andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2020. Oggi in evidenza gli stadi di Londra e Glasgow, teatri delle partite che oggi vivremo nel girone D in contemporanea alle 21.

PRONOSTICI EUROPEI 2020

REPUBBLICA CECA INGHILTERRA

Partita più incerta del previsto a Wembley per i pronostici degli Europei 2020: la Repubblica Ceca sta infatti facendo meglio di quanto si immaginasse, in particolare dopo la brutta sconfitta contro l’Italia in amichevole, ed è prima a pari merito nel girone con l’Inghilterra, reduce dal pareggio nel derby britannico contro la Scozia mentre i cechi pareggiavano contro la Croazia dopo avere vinto con gli scozzesi. In questo momento anzi è prima per differenza reti la Repubblica Ceca, dunque partita intrigante anche se l’Inghilterra sulla carta è superiore e ha pure il vantaggio di giocare in casa: attenzione perché invece formalmente gli inglesi sono in trasferta, il favoritissimo segno 2 è quotato da Snai a 1,60 volte la posta in palio.

CROAZIA SCOZIA

Altra partita che ha sulla carta una netta favorita, perché tecnicamente la Croazia è certamente superiore, eppure le due squadre sono appaiate a quota un punto in classifica e devono vincere per rimanere in corsa. La Scozia farà affidamento sul fattore campo e sul morale in crescita dopo il pareggio contro i cugini inglesi, la Croazia naturalmente dovrà puntare sulla qulità. Anche in questo caso attenzione al fatto che, pur giocando a Glasgow, formalmente è in casa la Croazia: vi indichiamo l’ipotesi che sarebbe più remunerativa, cioè il segno X quotato a 3,75, anche se il pareggio non servirebbe a nessuno e dunque Croazia e Scozia faranno di tutto per evitarlo…

