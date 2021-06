Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per le partite (ottavi, 27 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2020: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Europei 2020 oggi, domenica 27 giugno 2021, saranno ancora una volta protagonisti grazie ad altre due partite degli ottavi di finale, il primo turno ad eliminazione diretta che è cominciato ieri, facendo entrare gli Europei 2020 nella loro fase più calda. Siamo infatti ormai entrati nella fase in cui ogni partita è decisiva: chi vince avanza, chi perde va a casa. Queste sfide così affascinanti attirano di conseguenza anche l’interesse degli scommettitori, che si scateneranno con i loro pronostici.

Dunque anche oggi le due partite degli Europei 2020 saranno naturalmente al centro dell’attenzione degli appassionati di scommesse: andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2020. Oggi in evidenza gli stadi di Budapest e Siviglia, teatri delle partite che oggi vivremo per gli ottavi di finale.

PRONOSTICI EUROPEI 2020

OLANDA REPUBBLICA CECA

Partita che dovrebbe vedere nell’Olanda la favorita sulla carta per i pronostici degli Europei 2020: gli Orange infatti hanno chiuso il loro girone della prima fase con tre vittorie in altrettante partite, un segnale sempre importante anche se bisogna dire che il gruppo non era tra i più difficili. La Repubblica Ceca invece si è poresa una qualificazione che ad inizio torneo non era scontata, grazie alla vittoria con gli scozzesi, al pareggio con la Croazia ed infine una sconfitta di misura con l’Inghilterra. La pressione sarà soprattutto sull’Olanda, che d’altro canto potrà mettere sul piatto una certa superiorità tecnica e parte dunque favorita: di conseguenza ecco che il segno 1 è quotato da Snai a 1,65 volte la posta in palio.

BELGIO PORTOGALLO

Questa è invece una partita di lusso per gli ottavi di finale di Euro 2020. Il Belgio non è stato molto fortunato: vincere il girone e pescare il Portogallo tra le migliori terze non era sicuramente l’auspicio dei Diavoli Rossi. I risultati delle partite precedenti ci dicono che il Belgio è apparso più forte e che di conseguenza Romelu Lukaku e compagni sono favoriti, ma il Portogallo anche cinque anni fa partiva da migliore terza e sappiamo bene come sia finita. I lusitani però dovranno sistemare la difesa, che ha mostrato molte fragilità soprattutto contro la Germania. Riassumendo, possiamo dire che il Belgio dovrebbe avere qualcosa in più ed è quindi favorito, ma in un contesto molto equilibrato. L’agenzia Snai quota il segno 1 a 2,50: saranno davvero i Diavoli Rossi a fare festa stasera a Siviglia?

