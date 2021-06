Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per le partite (ottavi, 29 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2020: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Europei 2020 oggi, martedì 29 giugno 2021, ci consentono di curiosare tra le due partite che completeranno il quadro degli ottavi di finale, il primo turno ad eliminazione diretta che rende gli Europei 2020 sempre più caldi e appassionanti. Siamo infatti ormai naturalmente nella fase in cui ogni partita è decisiva: chi vince avanza, chi perde va a casa, fosse anche ai supplementari o alla beffarda “lotteria” dei rigori. Queste sfide così affascinanti attirano di conseguenza anche l’interesse degli scommettitori, che si scateneranno con i loro pronostici.

Probabili formazioni Svezia Ucraina/ Quote, Kulusevski titolare? (Europei 2020)

Dunque le due partite in calendario per gli Europei 2020 saranno naturalmente al centro anche oggi dell’attenzione degli appassionati di scommesse: andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2020. Oggi in evidenza gli stadi di Londra e Glasgow, teatri delle partite che oggi vivremo per gli ottavi di finale.

LE PAGELLE FRANCIA SVIZZERA/ Euro 2020, gli elvetici fanno saltare il banco

PRONOSTICI EUROPEI 2020

INGHILTERRA GERMANIA

Partita a dir poco di lusso per gli ottavi di finale e anche per i pronostici degli Europei 2020, nobilitata ancora di più dal palcoscenico di Wembley: Inghilterra Germania non ha bisogno di molte presentazioni ed è un peccato che una delle due dovrà salutare già stasera la compagnia. L’Inghilterra finora è piaciuta più per la solidità che per la qualità, ma ha comunque vinto il suo girone e potrebbe essere favorita, anche grazie al fattore campo. La Germania invece ha rischiato grosso contro l’Ungheria ma è rimasta viva e ora si giocherà le sue chance. Il pronostico è abbastanza equilibrato ma vede l’Inghilterra leggermente avanti: il segno 1 è quotato da Snai a 2,60 volte la posta in palio.

Pronostico Inghilterra Germania/ Tesser: "Match equilibratissimo!" (esclusiva)

SVEZIA UCRAINA

Questa è invece una partita che era senza dubbio meno attesa nel contesto degli ottavi di finale di Euro 2020. In base a quanto abbiamo visto nella fase a gironi dovrebbe essere favorita la Svezia, che ha vinto il proprio gruppo davanti alla Spagna, mentre l’Ucraina è passata alla fase ad eliminazione diretta solo grazie al ripescaggio delle quattro migliori terze. Soprattutto la sfida sarà fare gol alla Svezia, la cui difesa ha messo in difficoltà anche attacchi più blasonati di quello dell’Ucraina. D’altro canto, gli scandinavi sono favoriti, ma potrebbero patire il fatto di dover fare loro la partita: il segno 1 è comunque il favorito secondo l’agenzia Snai, che lo quota a 2,40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA