Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni sulle partite (giovedì 17 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2020: LE PARTITE DEL 17 GIUGNO

Un altro appuntamento con i pronostici degli Europei 2020 è quello che ci conduce attraverso le partite di giovedì 17 giugno. Siamo già alla seconda giornata dei gironi B e C: per quanto riguarda il primo, per il quale si gioca Danimarca Belgio alle ore 18:00, stiamo parlando di un turno che si è già aperto ieri con Finlandia Russia, mentre la seconda giornata viene inaugurata oggi nel gruppo C che prevede Ucraina Macedonia del Nord alle ore 15:00 e Olanda Austria alle ore 21:00.

Due incroci interessanti, perché nel primo pomeriggio ci sono le due nazionali che hanno perso l’esordio e, di conseguenza, in serata avremo le due vincenti; dunque si rischia di avere già una squadra virtualmente eliminata e una agli ottavi di finale, un doppio pareggio invece riaprirebbe tutto il discorso e allora noi vediamo, attraverso i pronostici degli Europei 2020, cosa potremmo aspettarci sui tre campi analizzando la situazione partita per partita.

PRONOSTICI EUROPEI 2020: UCRAINA MACEDONIA DEL NORD

Per motivi cronologici, con i pronostici degli Europei 2020 partiamo da Ucraina Macedonia del Nord: diciamo subito che le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai per questo match (che si gioca sul neutro di Bucarest) sorridono ai gialloblu con un valore di 1,60 volte la puntata sul segno 1, mentre l’eventualità del pareggio regolata dal segno X vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,80 volte la giocata e ci si alza non di poco per il segno 2 su cui puntare per il successo dei balcanici, visto che in questo caso saremmo a 6,25 volte quanto messo sul piatto. La Macedonia del Nord va a caccia di quella che sarebbe la prima vittoria di sempre nella fase finale di un grande torneo e un pareggio darebbe comunque il primo punto, la sensazione è che al di là delle quote la nazionale balcanica abbia qualcosa meno delle altre e dunque anche dell’Ucraina, che però con la rimonta solo sfiorata nei confronti dell’Olanda è arrivata alla sesta sconfitta consecutiva nella fase a gironi di un Europeo, nelle due precedenti avventure non ha mai superato lo scoglio del primo turno e ora sa di avere una bella occasione, perché vincendo oggi avrebbe poi una sorta di spareggio contro l’Austria, avendo già affrontato quella che sulla carta è la nazionale più competitiva del gruppo B.

