Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni sulle partite (mercoledì 23 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2020: LE ULTIME PARTITE DEI GIRONI

I pronostici degli Europei 2020 per mercoledì 23 giugno riguardano quattro partite, che sono anche quelle con cui si chiude la prima fase: i gironi E e F sono gli ultimi che vivono la loro terza giornata, in ciascun raggruppamento (come abbiamo visto nei giorni scorsi) i match saranno in contemporanea per garantire la regolare corsa agli ottavi di finale, evitando fastidiosi calcoli di qualche nazionale che potrebbe giocare per evitare un’avversaria scomoda.

Vedremo allora quello che succederà, anche perché oggi il piatto è ricco: sono in campo alcune delle big il cui obiettivo è quello di vincere il titolo, ma c’è la concreta possibilità che almeno una di queste venga clamorosamente eliminata al girone. Dunque non perdiamo tempo e, con l’ausilio consueto delle quote ufficiali emesse dai bookmaker, facciamo ora un punto riassuntivo nei pronostici degli Europei 2020, analizzando partita per partita.

PRONOSTICI EUROPEI 2020: SLOVACCHIA SPAGNA

Con i pronostici degli Europei 2020 partiamo da Slovacchia Spagna, che è un match delicatissimo per la Roja: con due pareggi nelle prime due partite Luis Enrique è terzo nella classifica del gruppo E, e se dovesse mancare la vittoria sarebbe sostanzialmente eliminato. Una Spagna che per contro andrebbe agli ottavi vincendo, ma che per il momento ha deluso le aspettative; meglio la Slovacchia, che ha battuto la Polonia all’esordio e con questo successo sa di potersi qualificare con una vittoria; potrebbe non bastare, ma nel gioco della classifica avulsa e nel raffronto tra le migliori terze potrebbe essere un risultato utile. Secondo la Snai la Spagna resta comunque largamente favorita: vale 1,22 volte la giocata il segno 2 per il suo successo, per contro il segno 1 che regola l’affermazione della Slovacchia vi farebbe guadagnare la bellezza di 16,00 volte quanto puntato e, di conseguenza, i bookmaker non hanno troppa fiducia nella nazionale mitteleuropea. Vale molto anche il pareggio, perché indovinando la giocata sul segno X il vostro guadagno corrisponderebbe a 6,25 volte l’importo che avrete scelto di investire.

