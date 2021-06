Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni sulle partite (ottavi, sabato 26 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2020: I PRIMI DUE OTTAVI

I pronostici degli Europei 2020 tornano a farci compagnia dopo due giorni di riposo: riprende il torneo continentale, sabato 26 giugno abbiamo i primi due ottavi di finale e questo significa che in campo ci sarà anche l’Italia, impegnata alle ore 21:00 contro l’Austria. Gli azzurri sono a Wembley, avendo vinto il gruppo A, e incrociano la seconda del gruppo C; sfida tra due nazionali piazzate in seconda posizione nell’altro ottavo, Galles Danimarca si gioca ad Amsterdam alle ore 18:00 e dunque è la prima sfida dentro-fuori agli Europei 2020, secondo un calendario che prevede due partite al giorno per questo turno.

Cosa succederà oggi? Naturalmente la nostra nazionale ha la priorità nelle analisi di sabato 26 giugno, i ragazzi di Roberto Mancini hanno destato un’ottima impressione (forse tra le big sono stati i migliori) e avendo un match abbordabile ci sono davvero tante speranze di proseguire la nostra corsa, consapevoli di poterci andare a prendere i quarti di finale per la quarta edizione consecutiva. Staremo a vedere, intanto con i pronostici degli Europei 2020 possiamo fare le solite considerazioni prendendo in esame le quote ufficiali fornite dai bookmaker.

PRONOSTICI EUROPEI 2020: ITALIA AUSTRIA

È dunque Italia Austria la partita che prendiamo in considerazione per i pronostici degli Europei 2020. L’Italia ha chiuso il suo girone a punteggio pieno, ha confermato l’inviolabilità della porta (che ha raggiunto i 1055 minuti ed è a una partita dal record assoluto) e Roberto Mancini potrebbe superare Vittorio Pozzo come striscia positiva più lunga di sempre.

Un grande momento per la nostra nazionale: si attendevano avversari più probanti e forse nemmeno l’Austria lo è, ma la squadra di Franco Foda ha comunque vinto due partite su tre nel suo girone e ha saputo condurre in porto quello che, contro l’Ucraina, era diventato uno spareggio per secondo posto e qualificazione agli ottavi.

Chiaramente, e questo lo sapevamo anche prima di consultare i bookmaker, le quote per i pronostici indicano nell’Italia la grande favorita per superare il turno: la Snai per esempio ci dice che il segno 1 per la vittoria degli azzurri, che sono formalmente in casa, vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 1,55 volte la giocata, mentre il valore posto sul segno 2 per l’affermazione dell’Austria porta in dote una vincita corrispondente a 6,75 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno X, vale con questo bookmaker 3,90 volte l’importo che avrete deciso di investire sulla partita degli Europei 2020.

