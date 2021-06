Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni sulle partite (sabato 19 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2020: LE PARTITE DI SABATO 19 GIUGNO

Per i pronostici degli Europei 2020 presentiamo le partite di sabato 19 giugno. Se ne giocano tre, e si parla dei gironi E e F che concludono la loro seconda giornata: dando uno sguardo al calendario possiamo vedere che si parte come di consueto alle ore 15:00 con Ungheria Francia (a Budapest), poi ci sposteremo a Siviglia dove alle ore 18:00 andrà in scena Spagna Polonia, infine alle ore 21:00 saremo a Monaco di Baviera per Portogallo Germania.

Sicuramente è una delle giornate più interessanti della prima fase degli Europei, perché troviamo almeno quattro nazionali che sono in corsa per la vittoria del torneo e una che può essere considerata una concreta outsider; tuttavia tutte loro sono già state in campo per il primo turno e dunque affrontano situazioni diverse e anche complicate. Studiamo dunque più in profondità il quadro dei pronostici degli Europei 2020, facendoci aiutare dai bookmaker per le partite di sabato 19 giugno.

PRONOSTICI EUROPEI 2020: UNGHERIA FRANCIA

Per i pronostici degli Europei 2020 cominciamo allora da Ungheria Francia, una partita che dovrebbe essere a senso unico: i magiari hanno resistito fino al minuto 84 ma poi sono stati travolti dal Portogallo, mentre i campioni del mondo hanno battuto di misura la Germania e dunque, vincendo il big match, hanno già fatto un deciso passo avanti non solo verso la qualificazione agli ottavi, ma anche per il primo posto nel gruppo F che dovrebbe consentire un accoppiamento più morbido nel tabellone del torneo. Salvo imprevisti, la Francia dovrebbe vincere anche questa partita e questo ci dice la Snai, secondo cui il segno 2 per l’affermazione dei Bleus vale solo 1,32 volte quanto messo sul piatto, contro il valore per la vittoria dell’Ungheria che è parecchio più alto e porta in dote una vincita corrispondente a 10,00 volte la vostra giocata. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, vi consentirebbe di intascare una somma che ammonta a 5,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

