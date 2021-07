Pronostici Europei 2021 Italia Inghilterra/ Quote e previsioni della finale a Wembley

PRONOSTICI EUROPEI 2020: SU CHI SCOMMETTERE PER LA FINALE?

Spazio ai pronostici degli Europei 2020 per la finale tra Italia e Inghilterra, match che pure si accenderà solo domenica 11 luglio 2021 alle ore 21,00 a Wembley. Mancano ancora diversi giorni alla partita che disegnerà la prossima regina del continente, ma certo siamo impazienti di esaminare quote e previsioni per un match che pure, per sua stessa natura, è di difficilissima lettura. Siamo infatti in una finale europea: in campo sono chiamate naturalmente le due nazionali che il campo stesso ha designato con le più forti del continente, e che pure sono pronte a dare il 100% nei 90 minuti concessi. Dove chiaramente potrebbe davvero capitare di tutto. Pur in un clima di evidente incertezza non arrendiamoci, e proviamo, per i pronostici degli Europei 2020 per la finale Italia e Inghilterra, a capire quale potrebbe essere la favorita sulla carta e come si orienteranno quote e previsioni.

Cassano boccia Donnarumma/ "Non è il miglior portiere" e su Jorginho e Lukaku...

PRONOSTICI EUROPEI 2020: LA FINALE ITALIA INGHILTERRA

Come accennato prima, non è cosa affatto facile fissare un pronostico per la finale degli Europei 2020 tra Italia e Inghilterra: siamo al cospetto di due delle squadre più forti al mondo, che fino ad ora ci hanno lasciato davvero a bocca aperta con le loro prestazioni. Ecco infatti gli azzurri (per cui va naturalmente il nostro tifo), che chiusa la fase a gironi punteggio pieno, nella fase finale hanno regalato intense emozioni, offrendoci grandi risultati e pure grandi prestazioni. Sofferta ma meritata poi la vittoria ottenuta solo ai calci di rigore contro la Spagna pochi giorni fa, in semifinale, dove pure gli azzurri hanno mostrato la forza del gruppo. Pure questa basterà per abbattere l’Inghilterra? Di contro infatti tra pochi giorni ci sarà una squadra solida e che pure risulta “padrona di casa” a Wembley, che è l’Inghilterra di Southgate. Anche per la Tre leoni è stato percorso netto fino a qui: anzi addirittura possiamo ricordare che la difesa inglese era rimasta imbattuta, fino alla semifinale scorsa solo pochi giorni fa contro la Danimarca. Rosa in condizione e motivata a dare il meglio di fronte ai propri sostenitori: non esiste rivale peggiore dunque per gli azzurri, che potrebbero dunque per questo, non partire da favoriti. Sarà dunque una finale davvero combattuta e aperta: chissà chi salirà sul tetto d’Europa.

LEGGI ANCHE:

Euro 2020, designazioni arbitri/ Jonas Eriksson: “Ci sono manovre oscure”Pronostici Europei 2020/ Finale Italia Inghilterra: quote e previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA