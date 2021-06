Pronostici Europei 2021/ Quote e previsioni sulle partite (mercoledì 16 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2020: OGGI ITALIA-SVIZZERA!

I pronostici degli Europei 2020 continuano a farci compagnia nella prima fase: siamo ancora ai gironi, ma mercoledì 16 giugno finalmente avremo la seconda giornata, con le prime squadre che torneranno a giocare dopo il loro impegno d’esordio. Tra queste ovviamente c’è l’Italia, che dopo il 3-0 rifilato alla Turchia va a caccia di un posto negli ottavi di finale; la nazionale di Roberto Mancini ha il vantaggio di giocare in casa tutte le partite del gruppo A e questa sera (ore 21:00) lo farà contro la Svizzera di Vladimir Petkovic.

Significa anche non dover mai viaggiare, mentre i rossocrociati dopo essere stati a Baku faranno rotta verso Roma e poi dovranno tornare in Azerbaijan per ultimare il loro percorso; questo è chiaramente un dato non indifferente giocando ogni 4-5 giorni, dunque sarà un altro fattore importante per l’Italia che ovviamente tutti aspettiamo agli ottavi, anche se chiaramente non si può dare il traguardo per scontato. Ora spazio a quello che ci possono dire i pronostici degli Europei 2020 con le partite di mercoledì…

PRONOSTICI EUROPEI 2020: LE PARTITE DEL 16 GIUGNO

Per i pronostici degli Europei 2020 possiamo dire che mercoledì 16 giugno, oltre a Italia Svizzera, si gioca anche Turchia Galles che è l’altra partita del gruppo A: i turchi sono favoriti ma devono riscattare il brutto esordio contro gli azzurri, una sconfitta non chiuderebbe le porte (ricordiamo che si qualificano anche le quattro migliori terze) ma complicherebbe in maniera sensibile le cose, anche ai Dragoni che, pur reduci dal pareggio contro la Svizzera, all’ultima giornata giocano contro gli azzurri. La seconda giornata riguarda anche una partita del gruppo B, che è Finlandia Russia: gli scandinavi hanno bagnato il loro esordio assoluto agli Europei battendo la Danimarca, anche se purtroppo il match sarà ricordato per i terribili minuti che hanno accompagnato il malore di Christian Eriksen. Adesso per loro c’è la grande occasione di qualificarsi agli ottavi, al contrario la Russia ha deluso fortemente contro il Belgio e il rischio è quello di essere già tagliata fuori. Tra poco si torna a giocare, non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà sui vari campi per i pronostici degli Europei 2020…

