Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sulle partite del girone A (oggi domenica 23 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: LE QUOTE SUL GIRONE A

Torniamo alla nostra rubrica dedicata ai pronostici degli Europei 2024: domenica 23 giugno è una giornata importante perché finalmente inizia la terza giornata della prima fase, dunque stiamo per scoprire la definitività dei gironi e questa sera, naturalmente in contemporanea, Scozia Ungheria e Svizzera Germania ci daranno la classifica del girone A con i suoi piazzamenti e le qualificate agli ottavi, anche se va detto che i tedeschi hanno già staccato il pass (e ora puntano al primato) mentre per quanto riguarda la terza posizione bisognerà sicuramente aspettare che si concluda tutta la terza giornata, perché si qualificano solo quattro delle sei terze.

Intanto noi con i pronostici degli Europei 2024 andiamo a scandagliare quali siano le ipotesi sulle due partite che si giocano alle ore 21:00, e che sicuramente saranno molto interessanti perché è alta la posta in palio; come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state previste dai bookmaker ufficiali, aggiungendo comunque che l’atmosfera sui due campi, per come si sono messe le cose dopo le prime due giornate, sarà certamente diversa. Non perdiamo altro tempo dunque, e proviamo immediatamente ad addentrarci nei meandri di questa domenica con i pronostici degli Europei 2024.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: SVIZZERA GERMANIA

La prima partita che prendiamo in considerazione con i pronostici degli Europei 2024 è Svizzera Germania, che vale il primo posto nel girone A: come detto la nazionale ospitante ha già raggiunto la qualificazione agli ottavi grazie a due vittorie, ma anche al pareggio che i rossocrociati hanno timbrato contro la Scozia. Adesso ad entrambe le nazionali potrebbe stare il pari, sufficiente alla Germania per blindare il primo posto ma buono anche per la Svizzera che in questo modo sarebbe aritmeticamente qualificata come seconda, senza dover eventualmente passare da una classifica delle terze che comunque nel caso potrebbe facilmente premiarla.

L’agenzia Snai ha emesso i suoi pronostici sulla partita degli Europei 2024 dicendoci ovviamente di una Germania favorita: stasera i tedeschi sono formalmente in trasferta, per la loro vittoria bisogna puntare sul segno 2 e il bookmaker vi premierebbe con una vincita che corrisponde a 1,70 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, mentre il segno 1 che regola l’affermazione della Svizzera porta in dote un valore pari a 5,00 volte la posta in palio. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,80 quella che sarà stata la vostra giocata.











