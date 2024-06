Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni sulle partite: stasera l’Italia (oggi sabato 15 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: PROTAGONISTI GLI AZZURRI!

È arrivato finalmente il momento di parlare dei pronostici degli Europei 2024: il torneo è iniziato ieri con Germania Scozia, la partita inaugurale nella quale si sono esibiti i padroni di casa, ma oggi avremo la prima giornata con ben tre partite a tre orari diversi, e sabato 15 giugno sarà un giorno molto importante perché segnerà l’esordio dell’Italia, che si presenta come campione in carica e avrà dunque parecchi occhi puntati addosso, soprattutto perché nella storia soltanto la Spagna (2008 e 2012) è riuscita a vincere per due volte consecutive gli Europei e anche questo è un dato che può contare nei pronostici.

Noi allora non vogliamo perdere tempo, ed entrare immediatamente in argomento: con i pronostici degli Europei 2024 vogliamo iniziare a capire quello che potrebbe succedere in campo, inizieremo a parlare delle singole partite studiando le quote che le varie agenzie ufficiali pubblicano aggiornandole costantemente, a seconda delle giocate che arrivano. Naturalmente il primo match che prendiamo in considerazione, con l’analisi dei pronostici degli Europei 2024, è quello della nostra nazionale e dunque senza indugiare oltre andiamo a valutare il tema al Signal Iduna Park di Dortmund, dove finalmente gli azzurri si rivelano.

PRONOSTICI EUROPEI 2024: ITALIA ALBANIA

Eccoci allora ai pronostici degli Europei 2024 con Italia Albania: gli azzurri non possono che entrare da favoriti nel torneo anche se magari ci sono nazionali superiori, ma il fatto di aver vinto il titolo tre anni fa ci mette automaticamente in testa perché siamo ufficialmente la squadra da battere. La nazionale azzurra è cambiata parecchio dalla gestione di Roberto Mancini: semirivoluzionata da Luciano Spalletti, entra negli Europei 2024 con qualche dubbio di troppo ma anche la consapevolezza che si possa fare comunque bene, crescendo partita dopo partita ma cominciando da un’Albania coriacea che ha poco da perdere, e dunque farà la sua gara senza fronzoli.

Inevitabilmente i pronostici degli Europei 2024 per Italia Albania danno ragione agli azzurri: secondo l’agenzia Snai il segno 1 che identifica la vittoria dell’Italia vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo, per contro abbiamo un valore di 8,50 volte la posta in palio per il segno 2 che va a regolare il successo dell’Albania. Infine il segno X, per l’eventualità del pareggio: in questo caso il bookmaker in questione vi premierebbe con una vincita che equivale a 4,50 volte la puntata sulla partita degli Europei 2024.











