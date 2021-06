Pronostici Europei U21 2021/ Quote e previsioni per le semifinali

PRONOSTICI EUROPEI U 21 2021: OGGI LE SEMIFINALI

Spazio per i pronostici degli Europei U21 2021, oggi giovedì 3 giugno 2021: questa sera infatti avranno luogo le sfide per le semifinali della competizione Under 21 continentale e davvero non vediamo l’ora di esaminare quote e pronostici per le sfide che ci faranno compagnia.

Pure va detto che trattandosi di sfide dirette e dalla posta in palio elevata, non sempre dar facile fissare delle quotazioni nette: davvero gli episodi potrebbero decidere chi riuscirà ad accedere alla finalissima, messa in calendario per il prossimo 6 giugno. Pure proviamoci e per le due seminali che ci faranno compagnia oggi, vediamo che ci dicono i pronostici degli Europei U21 2021.

PRONOSTICO SPAGNA PORTOGALLO

Pronostico ben difficile per gli Europei U21 quello della semifinale tra Spagna e Portogallo, sfida che pure ci farà compagnia alle ore 18.00: ricordiamo infatti bene che entrambe le formazioni, alla vigilia, erano tra le grandi favorite per il titolo. Da una parte ecco allora gli iberici, che vantando il record di titoli nella competizione e che sono campioni in carica, che pure non hanno subito scossoni finora: contro i lusitani, che dopo aver chiuso la fase a gironi senza un solo gol subito, ai quarti hanno offerto una prestazione da manuale contro una coriacea Italia di Nicolato. E’ semifinale di ben difficile lettura.

PRONOSTICO OLANDA GERMANIA

Anche la seconda semifinale tra Olanda e Germania, prevista alle ore 21.00 non è di facile lettura. Gli oranje sono senza dubbio gran sorpresa di questa edizione della competizione: una buona fase a gironi (dove ricordiamo che il 6-1 inferto all’Ungheria) e un quarto di finale contro i più titolati francesi occorso senza grandi difficoltà. La squadra di Van de Looi ha tutte le carte per poter ambire alla finale, ma lo stesso discorso lo possiamo fare anche per i tedeschi, che pure hanno avuto ragione ai quarti contro la Danimarca solo dopo un’estenuante girandola di rigori. L’incertezza è tanta.



