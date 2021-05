Pronostici Europei Under 21/ Quote e previsioni per i quarti (oggi 31 maggio)

PRONOSTICI EUROPEI UNDER 21: OGGI TOCCA ALL’ITALIA!

I pronostici Europei Under 21 sono un argomento certamente molto stuzzicante oggi, lunedì 31 maggio 2021, dal momento che nelle prossime ore saranno in programma le quattro partite dei quarti di finale della rassegna europea Under 21 organizzata congiuntamente da Ungheria e Slovenia, che a causa del calendario stravolto dal Covid ha visto a marzo la disputa della fase a gironi e torna da oggi con la fase ad eliminazione diretta.

Convocati Italia per Europei: i 28 di Mancini/ Lista nomi Nazionale: fuori Kean

Dunque oggi le partite dei quarti di finale degli Europei Under 21 saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite Under 21 e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europei Under 21 per le quattro sfide che saranno in programma oggi a partire naturalmente da quella che ci interessa più da vicino, cioè Portogallo Italia Under 21 a Lubiana.

Probabili formazioni Portogallo Italia U21/ Quote, spazio per il rossonero Dalot

PRONOSTICI EUROPEI UNDER 21

PORTOGALLO ITALIA

La sfida tra i lusitani e gli azzurrini è certamente intriganti, anche perché è una classica degli Europei Under 21, tradizionalmente favorevole all’Italia. La storia dunque ci potrebbe essere favorevole, ma naturalmente quello che più conta è il valore attuale di Portogallo e Italia Under 21, che potrebbe invece pendere dalla parte della formazione portoghese, che a marzo aveva vinto il proprio girone con tre successi su altrettante partite disputate, con un attacco prolifico e una di fesa imperforabile. A dire il vero anche l’Italia Under 21 si era segnata da sola l’unica rete al passivo, però abbiamo pareggiato ben due partite e la qualificazione è arrivata solamente all’ultima giornata, con la netta vittoria per 4-0 contro la Slovenia. Insomma, il pronostico potrebbe essere favorevole al Portogallo, sia pure in modo non clamoroso. L’agenzia Snai quota la vittoria dei lusitani (segno 1 perché formalmente gioca in casa il Portogallo Under 21) a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di segno X sul pareggio – che naturalmente farebbe andare avanti la partita – e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria dell’Italia Under 21.

Probabili formazioni Portogallo Italia U21/ Diretta tv, tante conferme per Nicolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA