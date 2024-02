Pronostici Festival di Sanremo 2024, chi vincerà?/ I bookmakers puntano su Annalisa e Angelina Mango

Pronostici Festival di Sanremo 2024: Annalisa e Angelina Mango in testa

Oggi ha inizio una settimana decisamente importante, quella che, sul fronte televisivo, ci porta al Festival di Sanremo 2024. La kermesse, condotta da Amadeus per il quinto anno consecutivo, ha inizio domani martedì 6 febbraio, e si concluderà sabato 10. In attesa dell’inizio della gara, cresce la curiosità attorno al papabile vincitore di questa nuova edizione, che mai come quest’anno è nel segno dell’imprevedibilità. Come sempre i principali bookmakers si sono già espressi a tal riguardo, ma le quote sono piuttosto equilibrate.

La certezza, al momento, è che tra i favoriti per la vittoria finale rientrano due donne: Annalisa e Angelina Mango, che in questo 2023 hanno dominato le classifiche con le loro rispettive hit. Annalisa, in particolare, è quotata a 3.50 sia da Snai, sia da Sisal, sia da Goldbet: prima in classifica sul fronte pronostici, potrebbe essere davvero lei la regina vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Subito dietro di lei si piazza Angelina Mango, quotata 4.50 da Snai, 3.50 da Sisal e 4.00 da GoldBet. Al terzo posto spicca Geolier quotato rispettivamente 7.50, 7.50 e 5.50.

Festival di Sanremo 2024, più distaccati i Big quali Negramaro, Emma e Diodato

Chi sarà dunque il vincitore del Festival di Sanremo 2024? Ormai da giorni si fanno i nomi di Angelina Mango e Annalisa, che godono non solo delle critiche e dei giudizi della stampa ma ora anche del favore dei pronostici. Inoltre, quest’anno a trionfare sul palco dell’Ariston potrebbe essere di nuovo una donna, dopo la vittoria di Arisa con Controvento risalente addirittura al 2014, prima di un predominio tutto maschile. Ma dopo Annalisa, Angelina e Geolier, come si sviluppano i pronostici dei principali bookmakers?

Nonostante l’imprevedibilità dei fattori statistici, le successive posizioni sembrano piuttosto chiare e vedono di poco fuori dal podio big della musica italiana come Alessandra Amoroso, Negramaro e Loredana Bertè. Ancor più distaccati Mahmood e i The Kolors, così come Emma e Diodato. I pronostici si sono dunque già espressi ma, come spesso capita, possono essere sovvertiti da qualche colpo di scena dell’ultimo secondo. Non resta che attendere l’inizio del Festival di Sanremo 2024 e capire, già dalla prima serata di martedì, in cui si esibiscono tutti e 30 i Big in gara, chi potrebbe essere il favorito.











