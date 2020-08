Pronostici Frosinone Spezia/ Quote e previsioni per l’andata della finale playoff

A poche ore dal fischio d’inizio ci chiediamo quali saranno i pronostici di Frosinone Spezia, la sfida di andata della finale dei play off della Serie B, che si accenderà solo questa sera alle ore 21.15 tra le mura del Benito Stirpe. Certo alla vigilia del fischio d’inizio stabilire un verdetto netto è praticamente impossibile, anche se certo curiosa vista la posta in palio: sarà infatti questo la prima parte dell’ultimo atto per la battaglia per l’ultimo pass che vale la promozione in Serie A, e se è vero che rimane sempre il match di ritorno (in programma il 20 agosto), pure è evidente che sarà indispensabile fare bene oggi. Motivazione e concentrazione certo non mancheranno negli spogliatoi di Nesta come di Italiano, i quali pure contano su rose praticamente al completo (mancherà il ciociaro Haas) e in buone condizioni fisiche. A chi dunque sorrideranno i pronostici di Frosinone Spezia?

PRONOSTICI FROSINONE SPEZIA: QUOTE E PREVISIONI

Volendo provare a fissare quote e previsioni per questa partita di andata della finale dei play off della Serie B, ecco che dobbiamo evidenziare senza dubbio il grande momento che sta vivendo la formazione di Nesta. Dopo un finale di stagione regolare in Serie B al di sotto delle attese, con un pass strappato in extremis per prendere parte al tabellone dei play off, i ciociari hanno scombinato le carte in tavola e i verdetti prestabiliti, prima superando a sorpresa il Cittadella ai preliminari e dopo firmando una rimonta eccezionale contro il Pordenone in semifinale. Qualcosa è finalmente scattato nel gruppo di Nesta che non ci appare affatto pago, ma pronto a fare ancora scintille: resisterà dunque lo Spezia di Italiano contro l’entusiasmo del Frosinone? Difficile dirlo, anche perchè i liguri hanno firmato una conclusione di campionato eccezionale (si sono qualificati terzi in classifica con 61 punti), ma nel post season hanno fatto davvero fatica contro il Chievo, battuto solo in rimonta nel turno di ritorno lo scorso 11 agosto. Un risultato che forse, in vista del match dello Stirpe pone i bianconeri appena sfavoriti: o almeno è questo che si evince per i pronostici Frosinone e Spezia dalle prima quote che sono state fissate dal portale Snai. Nell’1×2 infatti vediamo che questa sera la vittoria dei ciociari (segno1) è stata data a 2.30, contro il più elevato 3.40 segnato per il successo degli spezzini (2): il pareggio paga invece la posta a 3.10. Solo il campo però ci darà l’ultimo verdetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA