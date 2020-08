Pronostici Inter Shakhtar/ Quote e previsioni per la semifinale di Europa League

A poche ore dal fischio d’inizio ci chiediamo quali saranno i pronostici di Inter Shakhtar, big match in programma oggi, lunedì 17 agosto 2020 alle ore 21.00 e tra le mura della Merkur Spiel Arena di Dusseldorf, valida come seconda semifinale dell’Europa League 2019-2020. L’attesa per questa ultima sfida della Finale Four della seconda coppa UEFA è grande ma pure alla vigilia del fischio d’inizio, non possiamo non vedere i nerazzurri di Antonio Conte come i netti favoriti a strappare l’ultimo pass a disposizione per la finalissima. Benché certo la squadra ucraina sia formazione di grande valore, e che pure è giunta in semifinale dopo un percorso importante in Europa, pure per i pronostici di Inter Shakhtar il favore è tutto per la Benamata, che pure questa sera sarà sostenuta da tutta Italia (è l’unico club rimasto nei tabelloni finali delle Coppe UEFA, dopo l’eliminazione anche dell’Atalanta). Ma non solo: benché tra i confini nazionali la stagione dei milanese non sia andata proprio secondo le attese (brucia certo lo scudetto mancato), pure nel post lockdown, lo spogliatoio di Conte si è dimostrato davvero ferale, specie in ambito europeo, convincendo per risultati ma soprattutto per prestazioni messe in campo. Per come l’Inter ha superato di fila Getafe e Bayer Leverkusen nei giorni scorsi, è difficile pensare che gli ucraini possano avere il sopravvento questa sera.

PRONOSTICI INTER SHAKHTAR: QUOTE E PREVISIONI

Certo per disegnare i pronostici di Inter Shakhtar, certo non possiamo sottovalutare il valore della compagine arancionera, specie se ricordiamo che questa sera la semifinale di Europa League sarà a gara secca e che in novanta minuti davvero può succedere di tutto. Non solo: ricordiamo molto bene che la formazione ucraina nel post lockdown ha fatto molto ben tra i confini nazionali e internazionali. Anzi la formazione di Luis Castro si è trasformata in una macchina da gol negli ultimi turni di Europa League, avendone segnati ben tre contro il Wolfsburg il 5 di agosto e 4 (incassandone appena uno solo in tutto) al Basilea, formazione che pure in passato aveva fatto saltare tutti i pronostici. Insomma, se per i pronostici di Inter Shakhtar sono i nerazzurri i favoriti per forma e blasone, pure gli uomini di Antonio Conte non devono attendersi una partita facile, ma ostica e contro un avversario a cui non si dovrà concedere alcuno spazio.



