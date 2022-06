PRONOSTICI ITALIA ARGENTINA/ Previsioni e quote Finalissima: quanti gol a Wembley?

PRONOSTICI ITALIA ARGENTINA: QUANTI GOL?

Un primo focus sui pronostici di Italia Argentina può sicuramente essere quello incentrato sul numero dei gol che verranno eventualmente segnati nella Finalissima. Come sempre, andando a guardare le quote dell’agenzia Snai, prendiamo in considerazione i valori Under e Over (ovvero, quanti gol totali verranno segnati) e Gol e NoGol, vale a dire quante nazionali segneranno almeno una rete. Nel primo caso abbiamo 1,50 come valore su Under 2,5 e 2,45 su Over 2,5: questo ci dice che secondo il bookmaker si prospetta una finalissima senza troppi gol, perché 2,5 sta a significare più o meno di tre reti complessive.

Invece la quota Gol è fissata a 2,00 e NoGol a 1,73: anche in questo caso quindi la Snai pensa che la Finalissima Italia Argentina possa essere una partita in cui soltanto una delle due nazionali andrà a rete (vale a dire, non più di una): essendo la Seleccion favorita, come abbiamo già visto, è facile ipotizzare che possa essere l’Argentina la nazionale cui si pensa in questo caso. Per tutto il resto staremo a vedere quello che succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIA ARGENTINA: QUOTE E PREVISIONI SULLA FINALISSIMA

Siamo pronti a vivere la Finalissima: Italia Argentina si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 1 giugno, ed è la partita che mette di fronte la nostra nazionale, in quanto vincitrice degli Europei, e la Seleccion che invece ha trionfato in Copa America. Una partita inedita nel panorama del calcio mondiale: tecnicamente poco più di un’esibizione (tanto che in caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrebbe direttamente ai rigori) ma comunque una bella suggestione, anche perché verosimilmente dovrebbero giocare i migliori e questa Coppa Intercontinentale per nazionali (possiamo chiamarla in questo modo) è un modo anche per omaggiare la memoria di Diego Armando Maradona – anzi: l’idea è venuta proprio per quello che il Pibe de Oro ha simboleggiato per entrambe le nazioni.

Dunque la Finalissima: i pronostici di Italia Argentina ci diranno quale delle due squadre sia favorita, noi possiamo innanzitutto ricordare che si giocherà a Wembley e dunque per gli azzurri c’è una suggestione ulteriore, vale a dire quella di tornare nello stadio in cui lo scorso luglio hanno festeggiato un bellissimo Europeo. Poco dopo è arrivata la tremenda delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, la seconda consecutiva: da qui Roberto Mancini dovrà essere bravo a ripartire, e vedremo già questa sera se ci sarà qualcosa di nuovo. Intanto però capiamo quali siano i pronostici di Italia Argentina con le quote dei bookmaker…

PRONOSTICI ITALIA ARGENTINA

Ecco allora i pronostici di Italia Argentina, secondo quelle che sono le quote della Snai: prendiamo in esame questo bookmaker, uno dei tanti ad aver tracciato la previsione per la Finalissima che tra poche ore si giocherà a Wembley. Vediamo subito che la squadra favorita è quella Albiceleste: ufficialmente a essere padrona di casa è l’Italia, di conseguenza il segno su cui dovrete puntare per la vittoria dell’Argentina è il 2. Qualora il risultato della Finalissima fosse questo, il bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 2,55 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Valore che è naturalmente inferiore a quello che è posto sul segno 1, a identificare una vittoria dell’Italia: qui infatti la vincita che vi sarebbe corrisposta sarebbe equivalente a 3,10 volte la giocata, e allora possiamo comunque parlare di equilibrio nella Finalissima di Wembley. Infine, possiamo notare che il segno X è quello che regola il pareggio: abbiamo già detto che se nei 90 minuti finisse così si andrebbe subito ai rigori, senza giocare i tempi supplementari. Il risultato di parità, sempre secondo le stime dell’agenzia Snai, ha un valore che corrisponde a 3,00 volte la somma che vorrete investire per i pronostici di Italia Argentina.











