Pronostici Juventus Inter, finale Coppa Italia/ Quote e previsioni sulla partita

I pronostici su Juventus Inter, finale di Coppa Italia, attirano in maniera speciale la nostra attenzione oggi, mercoledì 11 maggio 2022, perché questa sera ci sarà il Derby d’Italia per assegnare il titolo. Juventus Inter è sempre una sfida molto sentita, figuriamoci quando c’è in palio una Coppa Italia che per la Juventus è l’ultima possibilità di vincere qualcosa in questa stagione, mentre per l’Inter sarebbe la chance di continuare a sognare il tris nazionale ma anche un successo fondamentale per evitare cocenti delusioni qualora non riuscisse la rimonta scudetto. La finale di Coppa Italia Juventus Inter promette di regalarci grandi emozioni allo stadio Olimpico di Roma, sede ormai fissa della finale.

Quindi, sarà naturalmente al centro dell’attenzione pure degli appassionati di scommesse la finale di Coppa Italia Juventus Inter nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Juventus Inter per la finale di Coppa Italia in programma oggi, mercoledì 11 maggio 2022.

Dopo questa lunga premessa, andiamo a dire qualcosa in più circa i pronostici su Juventus Inter, finale di Coppa Italia: i nerazzurri ci arrivano meglio, come indicano sia i 9 punti di vantaggio in classifica in campionato, sia il risultato dell’ultima giornata, sia i precedenti stagionali che ci parlano di due vittorie per l’Inter e un pareggio tra Serie A e Supercoppa Italiana. Attenzione però: in occasione del pareggio, l’Inter vinceva fin quasi allo scadere, mentre in Supercoppa ha vinto addirittura al 121’ e la partita di Torino in campionato ha fatto discutere molto.

Insomma, Inter favorita ma con tutte le cautele del caso: l’agenzia di scommesse sportive Snai sicuramente indica una vittoria dei nerazzurri come l’ipotesi più probabile e propone dunque il segno 2 (l’Inter formalmente giocherà in trasferta) a 2,10 volte la posta in palio, ma in una partita secca con in più il fascino del Derby d’Italia, attenzione a non sbilanciarsi troppo…











