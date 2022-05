Pronostici Liverpool Real Madrid, finale Champions League/ Quote e previsioni

PRONOSTICI LIVERPOOL REAL MADRID, SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici su Liverpool Real Madrid, finale di Champions League, attirano in maniera speciale la nostra attenzione oggi, sabato 28 maggio 2022, perché questa sera ci sarà la partita decisiva per assegnare il titolo di squadra campione d’Europa, una sfida stellare tra due delle squadre più vincenti nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. Liverpool Real Madrid è anche il duello tra due allenatori tra i migliori in circolazione, cioè naturalmente Jurgen Klopp e il nostro Carlo Ancelotti, che già ha vinto la Liga completando la cinquina dei massimi campionati europei e oggi cerca la doppietta. La finale di Champions League Liverpool Real Madrid promette di regalarci grandi emozioni allo Stade de France di Saint Denis a Parigi, sede di questa partita che è stata tolta a San Pietroburgo.

Quindi, sarà naturalmente al centro dell’attenzione pure degli appassionati di scommesse la finale di Champions League Liverpool Real Madrid nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Liverpool Real Madrid per la finale di Champions League in programma oggi, sabato 28 maggio 2022.

PRONOSTICI LIVERPOOL REAL MADRID, FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Dopo questa lunga premessa, andiamo a dire qualcosa in più circa i pronostici su Liverpool Real Madrid, finale di Champions League: in semifinale i Reds hanno battuto nettamente la sorpresa Villarreal, anche se nel primo tempo del ritorno in Spagna il Liverpool ha rischiato, mentre il Real Madrid ha avuto la meglio contro il Manchester City in una doppia sfida che entrerà nella storia. Potrebbero pesare anche le differenze in campionato: il Real Madrid ha vinto la Liga con enorme anticipo, il Liverpool ha lottato con il Manchester City fino all’ultima giornata della Premier League ma infine si è dovuto inchinare.

L’agenzia di scommesse sportive Snai indica tuttavia una vittoria del Liverpool di Jurgen Klopp come l’ipotesi più probabile questa sera a Parigi e propone dunque il segno 1 (il Liverpool infatti formalmente giocherà in casa) a 2,10 volte la posta in palio, ma in una partita secca con in più il fascino di un trofeo europeo da assegnare è naturalmente impossibile sbilanciarsi troppo, anche perché il Real Madrid e Carlo Ancelotti sanno benissimo come si vince la Champions League.











