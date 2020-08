Pronostici Manchester City Lione/ Quote e previsioni del quarto di Champions League

Quali saranno i pronostici di Manchester City Lione, match con cui si chiuderà finalmente il quadro dei quarti di finale di Champions League, e sfida che avrà luogo solo questa sta alla ore 21.00 tra le mura dell’Estadio Jose Alvalade di Lisbona? Certo alla vigilia di una match così importante, con squadre di grande prestigio e che pure mette in palio l’ultimo pass per la Final Four della prima competizione per club del continente, fissare il verdetto esatto non è mai cosa facile: pure esaminando quote e previsioni non possiamo non vedere i Citizens di Guardiola come i netti favoriti al successo e dunque alla qualificazione delle semifinali di Champions League. La formazione inglese infatti appare più che mai motivata e carica trovare una vittoria decisamente alla portata dei giocatori di Mister Guardiola, che pure ha avuto parecchio tempo per preparare l’impegno europeo (la Premier League si è chiusa lo scorso 26 luglio). Non solo: non scordiamo poi che i Citizens sono state tra le formazioni più in forma da che si è ricominciato a giocare dopo il lockdown, e pure approda al turno di oggi dopo aver superato con un eccellente 2-1 pure un colosso come è il Real Madrid di Zinedine Zidane, campione di Spagna per il 2019-2020.

PRONOSTICI MANCHESTER CITY LIONE: QUOTE E PREVISIONI

Pure non possiamo dire che è tutto già scritto per i pronostici di Manchester City Lione, soprattutto se teniamo conto del format rinnovato per il tabellone finale della Champions League: anche in questa fase infatti si gioca in stadio neutro e senza pubblico e pure sarà gara secca. Saranno appena 90 minuti per decidere chi approderà alla semifinale di Coppa, e davvero qui potrebbe accadere di tutto in campo a Lisbona. E non sottovalutiamo pure il valore dell’Olympique Lione di Rudi Garcia, che benché non fosse alla vigilia tra le squadre favorite, pure è ancora presente nel tabellone UEFA ed è pronta a trovare il suo spazio anche nella Final Four. Non scordiamo infatti che i francesi hanno superato (all’andata e al ritorno) i Campioni d’Italia della Juventus, giocando anche solo pochi giorni fa novanta minuti di gran spessore: e pure Garcia ha dalla sua bomber di grandissimo livello, affamati di gol come Memphis Depay, pronto a mettere alle strette anche il numero 1 dei Citizens. Ci attende dunque un match bollente, e sicuramente impegnativo per la compagine inglese, a cui pure comunque approda da favorita. Ce lo dicono anche le prime quotazioni fissate dal portale di scommesse Snai, che per l’1×2 del big match di Lisbona non ha esitato a dare a 1.27 il successo del Manchester City questa sera, contro il più elevato 11.00 della vittoria del Lione: il pareggio è stato quotato a 6.25 invece. Chissà però che cosa succederà in campo!



