Pronostici Mondiali 2022/ Quote e previsioni sulle partite, domenica 4 dicembre

PRONOSTICI MONDIALI 2022: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Mondiali 2022 ci terranno compagnia naturalmente anche nelle prossime ore, quando gli appassionati di calcio e di scommesse seguiranno con grande interesse quanto succederà in altre due partite degli ottavi di finale della rassegna iridata in corso di svolgimento in Qatar dal momento che, senza nessuna interruzione rispetto alla fine della fase a gironi, ieri è immediatamente cominciata la fase ad eliminazione diretta, che oggi ci proporrà altre due sfide decisamente intriganti.

Grandi emozioni saranno allora garantite anche oggi, domenica 4 dicembre, sebbene il numero delle partite quotidiane sia definitivamente calato da quattro a due, comunque sufficienti per catalizzare l’attenzione nelle prossime ore anche degli appassionati di scommesse, anche perché cala la quantità ma cresce sempre di più il valore di questi incontri. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite dei Mondiali 2022 e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Mondiali 2022 appunto per le sfide che saranno in programma a partire dalle ore 16.00 per gli ottavi di finale.

PRONOSTICI MONDIALI 2022: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO FRANCIA POLONIA

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici dei Mondiali 2022 per oggi sarà Francia Polonia, rispettando l’ordine cronologico perché questo match sarà davvero stuzzicante. La Francia ha impressionato nelle prime due partite e si è presa con merito il primo posto nel girone, anche se ha chiuso con una sconfitta contro la Tunisia che però fa poco testo per più di un motivo; la Polonia invece ringrazia soprattutto la vittoria contro l’Arabia Saudita per il secondo posto alle spalle dell’Argentina, avendo beffato per differenza reti il Messico, ma adesso è attesa da un compito a dir poco impegnativo.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Francia Polonia danno, come era facile da prevedere, come nettamente favorita la squadra campionessa del Mondo in carica, formalmente padrona di casa ai fini del pronostico: il segno 1 per il successo appunto della Francia è quotato a 1,27, mentre poi si sale a quota 5,50 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo “esterno” da parte della Polonia è ritenuto un’impresa ai limiti dell’impossibile, una vittoria di Lewandowski e compagni infatti varrebbe ben 12 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2.











