PRONOSTICI MONDIALI 2022/ Previsioni e quote: l’Olanda è favorita oggi

PRONOSTICI MONDIALI 2022: SENEGAL OLANDA

Con i pronostici dei Mondiali 2022 dobbiamo ora parlare di Senegal Olanda, che è il big match del gruppo A: non c’è il minimo dubbio che queste due nazionali siano favorite per la qualificazione agli ottavi, ma sui Leoni della Teranga (vincitori dell’ultima Coppa d’Africa) bisogna comunque dire che la partita davvero decisiva sarà quella contro l’Ecuador, e che le condizioni in cui Sadio Mané (non) è arrivato in Qatar promettono tutt’altro che bene. L’Olanda naturalmente la conosciamo: ha avuto i suoi momenti difficili ma sembra poter tornare grande, deve però cancellare psicologicamente le tre finali perse e quell’etichetta di nazionale spesso bellissima ma molto raramente vincente.

Per la Snai, che ha tracciato i pronostici dei Mondiali 2022, gli orange sono favoriti oggi: il segno 2 che identifica la loro vittoria ha un valore che corrisponde a 1,60 volte quanto messo sul piatto, c’è una differenza anche netta rispetto a quanto posto sul segno 1 per il successo del Senegal, perché in questo caso stiamo parlando di una vincita che ammonta a 6,00 volte la vostra giocata. Infine abbiamo l’ipotesi del pareggio, per la quale naturalmente dovrete puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker in questione vi premierebbe con un guadagno equivalente a 3,85 volte l’importo che avrete scelto di investire. (agg. di Claudio Franceschini)

IL PRIMO APPUNTAMENTO!

Il primo appuntamento con i pronostici dei Mondiali 2022 fa capolino lunedì 21 novembre: ieri abbiamo vissuto la cerimonia di apertura e la prima partita – Qatar Ecuador – ma finalmente oggi è il momento in cui la competizione inizia a rivelarci il suo calendario vero e proprio. Si giocheranno quattro partite al giorno, e dunque avremo due gironi che completeranno il loro turno; l’eccezione è oggi, perché come detto un match del gruppo A si è già disputato e dunque tocca all’altro, ma insieme ad Usa Galles (alle ore 20:00) ci saranno anche Inghilterra Iran (ore 14:00) e Senegal Olanda (ore 17:00) ricordando che ogni orario indicato riguarda il nostro fuso.

Cosa dire dei pronostici dei Mondiali 2022? Naturalmente bisognerà continuare a smaltire la delusione per l’assenza dell’Italia, che per la seconda edizione consecutiva ha mancato la qualificazione alla fase finale; al netto di questo, chiaramente l’appuntamento è scintillante anche se non siamo abituati ad un Mondiale che si giochi nel tardo autunno, con i campionati forzatamente fermi e le partite in una location quantomeno singolare. Con l’aiuto delle quote fornite dai bookmaker ufficiali siamo finalmente pronti a iniziare il nostro viaggio all’interno dei pronostici dei Mondiali 2022, ed ecco le partite di lunedì 21 novembre.

PRONOSTICI MONDIALI 2022: INGHILTERRA IRAN

Iniziamo allora da Inghilterra Iran per provare ad addentrarci nei pronostici dei Mondiali 2022. Qui francamente sembra tutto scontato: l’Inghilterra è ovviamente una delle grandi candidate alla vittoria del titolo, ha preso consapevolezza dopo il quarto posto in Russia e soprattutto la finale degli Europei (persa ai rigori contro l’Italia), certo è poi arrivata una deludente retrocessione in Nations League ma è chiaro che questa competizione voluta dalla Uefa sia da considerare molto meno importante rispetto alle due di cui sopra. La verità è che l’Inghilterra è uno squadrone, e forse il suo principale rivale è il dubbio di non farcela nemmeno stavolta; l’Iran è abituato a giocare le fasi finali di Coppa del Mondo, quattro anni fa aveva tenuto testa a Spagna e Portogallo e certamente proverà a dire la sua, ma se dobbiamo parlare dei pronostici dei Mondiali 2022 allora il quadro è chiaro.

La pensa così anche l’agenzia Snai, una delle tante ad aver fornito le sue quote: con questo bookmaker possiamo infatti notare che il segno 1, sul quale dovrete puntare per la vittoria dei tre leoni, vi farebbe guadagnare decisamente poco e cioè 1,35 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto. Vale già abbastanza l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso intaschereste una cifra equivalente a 4,50 volte la vostra giocata. Infine l’ipotesi del successo da parte dell’Iran, che è legata al segno 2, porta in dote con la Snai un guadagno che ammonta a 10,00 volte l’importo investito su questa partita, il che ci dà l’esatta dimensione della netta differenza che esista tra Inghilterra e Iran. Per il resto, parlerà come sempre il campo…











