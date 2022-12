Pronostici Mondiali 2022/ Quote e previsioni sulle partite, martedì 6 dicembre

PRONOSTICI MONDIALI 2022: SU CHI SCOMMETTERE?

Oggi i pronostici Mondiali 2022 cosa ci proporranno? Naturalmente gli appassionati di calcio e di scommesse sanno benissimo che per la Coppa del Mondo in Qatar oggi sarà un altro giorno “spartiacque”, perché termineranno anche gli ottavi di finale e poi per la prima volta ci si fermerà almeno per un paio di giorni, in attesa di ripartire venerdì, quando avranno inizio i quarti di finale. Prima però ci sono naturalmente ancora due verdetti per completare il quadro di chi passerà gli ottavi e allora restiamo molto concentrati sull’attualità.

Grandi emozioni saranno infatti garantite anche oggi, martedì 6 dicembre, naturalmente ancora una volta grazie a due partite del primo turno ad eliminazione diretta dei Mondiali 2022, che saranno senza dubbio al centro dell’attenzione nelle prossime ore anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite dei Mondiali 2022 e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Mondiali 2022 appunto per le sfide che saranno in programma a partire dalle ore 16.00 per gli ottavi di finale.

PRONOSTICI MONDIALI 2022: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO MAROCCO SPAGNA

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici dei Mondiali 2022 per oggi sarà Marocco Spagna, in ossequio all’ordine cronologico ma anche perché ci sembra giusto celebrare la grande impresa del Marocco, che ha vinto un girone che comprendeva anche Croazia e Belgio pareggiando con gli slavi e battendo i Diavoli Rossi, per poi completare l’opera con un successo anche contro il Canada per garantirsi il primato. Il problema potrebbe essere che clamorosamente come seconda incrociano la Spagna, che nella sua versione migliore resta naturalmente una squadra fenomenale, anche se contro il Giappone ha mostrato evidenti lacune che hanno fatto infuriare Luis Enrique.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Marocco Spagna danno come favorita proprio la squadra europea, formalmente “in trasferta” ai fini del pronostico: il segno 2 per il successo appunto della Spagna è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 3,90 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo “casalingo” da parte del Marocco è ritenuto assai meno probabile, una vittoria nordafricana infatti varrebbe 6,75 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 1 credendo che il Marocco possa scrivere un’altra pagina di storia.











