Pronostici Mondiali 2022/ Quote e previsioni sulle partite, sabato 3 dicembre

PRONOSTICI MONDIALI 20220 E QUOTE: SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Mondiali 2022 sono giunti già al via della seconda fase della Coppa del Mondo ospitata in Qatar, perché naturalmente nelle prossime ore gli appassionati di calcio e di scommesse seguiranno con grande interesse quanto succederà nelle prime due partite degli ottavi di finale che, senza nessuna interruzione rispetto alla fine della fase a gironi, segnano l’inizio della parte da sempre più affascinante dei Mondiali, cioè naturalmente quella ad eliminazione diretta.

Grandi emozioni saranno allora garantite anche oggi, sabato 3 dicembre, anche se il numero delle partite quotidiane cala da quattro a due, comunque sufficienti per catalizzare l’attenzione nelle prossime ore anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite dei Mondiali 2022 e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Mondiali 2022 appunto per le sfide che saranno in programma a partire dalle ore 16.00 per gli ottavi di finale.

PRONOSTICI MONDIALI 2022: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO E QUOTE ARGENTINA AUSTRALIA

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici dei Mondiali 2022 per oggi sarà Argentina Australia, perché pur essendo in prima serata vogliamo celebrare sia l’ottimo recupero dell’Albiceleste dopo un debutto pessimo, sia l’impresa dei Socceroos. L’Argentina ha messo le cose a posto grazie alle due convincenti vittorie ottenute contro Messico e Polonia, cammino simile anche per l’Australia in termini di risultati, dopo la sconfitta al debutto contro la Francia sono arrivate le vittorie contro Tunisia ed infine Danimarca per portare i “canguri” agli ottavi per la seconda volta nella loro storia.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Argentina Australia danno, come era facile da prevedere, come nettamente favorita la squadra sudamericana, formalmente padrona di casa ai fini del pronostico: il segno 1 per il successo appunto dell’Argentina è quotato a 1,19, mentre poi si sale a quota 7,00 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo “esterno” da parte dell’Australia è ritenuto un’impresa ai limiti dell’impossibile, una vittoria dei Socceroos infatti varrebbe ben 16 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2.











