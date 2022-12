Pronostici Mondiali 2022/ Quote e previsioni sulle partite, venerdì 2 dicembre

PRONOSTICI MONDIALI 2022: SU CHI PUNTARE?

I pronostici Mondiali 2022, seguendo il ritmo frenetico delle partite della rassegna iridata che è purtroppo senza l’Italia, sono giunti già al termine della prima fase a gironi, che nelle prossime ore emetterà i suoi ultimi verdetti. Gli appassionati di calcio e di scommesse seguono con grande interesse quanto sta succedendo e diversi spunti d’interesse arriveranno nelle prossime ore, perché ci sono ancora due posti negli ottavi di finale da assegnare.

Grandi emozioni saranno allora garantite anche oggi, venerdì 2 dicembre, perché ci saranno ben quattro partite che catalizzeranno l’attenzione nelle prossime ore anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite dei Mondiali 2022 e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Mondiali 2022 appunto per le sfide che saranno in programma a partire dalle ore 16.00 in due coppie per la contemporaneità all’interno dei gruppi.

PRONOSTICI MONDIALI 2022: LE PARTITE DI OGGI

PRONOSTICO SERBIA SVIZZERA

La partita con cui apriamo la nostra analisi dei pronostici dei Mondiali 2022 per oggi sarà Serbia Svizzera, perché pur essendo in prima serata appare decisamente stuzzicante lo scontro frangeste due Nazionali europee che vogliono fare compagnia al Brasile fra le prime due del girone G. La Svizzera parte da un vantaggio grazie alla vittoria contro il Camerun, anche se poi ha incassato una sconfitta contro i verdeoro proprio come la Serbia, che però ha sulla coscienza una vittoria che sembrava certa ed è stata malamente buttata via contro il Camerun.

Le quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Serbia Svizzera danno in ogni caso piuttosto incerto l’esito del big-match tutto europeo. Leggermente favorita è la Serbia, formalmente padrona di casa ai fini del pronostico: il segno 1 per il successo appunto della Serbia è quotato a 2,60, mentre poi si sale a quota 3,30 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo “esterno” da parte della Svizzera è ritenuto comunque più che credibile, una vittoria elvetica infatti varrebbe 2,80 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2.











