Pronostici Mondiali Qatar 2022/ Quote e previsioni sulle partite (1 dicembre)

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI GIOVEDÌ 1 DICEMBRE

Con i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 analizziamo le partite che si giocano giovedì 1 dicembre: oggi abbiamo la conclusione dei gironi E (in campo alle ore 20:00) ed F (le due gare iniziano alle ore 16:00), e sarà particolarmente interessante scoprire quello che succederà perché dopo due turni la situazione è ancora del tutto in divenire, può succedere realmente di tutto e in questo “tutto” sono comprese anche eliminazioni che sarebbero illustri, vale a dire una tra Croazia e Belgio e, qualora si verificassero risultati del tutto contrari ai pronostici, sia della Germania che della Spagna, a favore di Giappone e Costa Rica.

Quello che, come sempre, faremo con i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 sarà cercare di stabilire a bocce ferme come potrebbero andare le cose sui quattro campi coinvolti giovedì 1 dicembre; ci faremo aiutare dalle quote ufficiali che i bookmaker hanno stilato per le partite ma, chiaramente, sarà anche necessario tornare indietro e valutare cosa sia successo fino a questo momento, cosa che ovviamente non ci darà un quadro certo ma potrà comunque aiutare a districarsi attraverso questi pronostici dei Mondiali Qatar 2022, che in certe occasioni sono stati sovvertiti in modo anche clamoroso. Andiamo dunque a iniziare il nostro viaggio…

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: CANADA MAROCCO

Con i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 dobbiamo dire che Canada Marocco è la partita che potrebbe lanciare i Leoni dell’Atlante agli ottavi: il Canada è già aritmeticamente eliminato, chiaramente ci tiene a portare a casa almeno un punto dalla sua avventura ma motivazioni e qualità delle due nazionali sono ben diverse, e questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo a favore di un Marocco il cui risultato sarebbe splendido, anche perché appunto si tratterebbe di eliminare una tra Croazia e Belgio che erano decisamente superiori.

L’agenzia Snai ci dice che il Marocco è favorito: non di molto, perché il segno 2 per la sua vittoria vale 2,10 volte la giocata mentre il segno 1 che identifica il successo del Canada vi consentirebbe di guadagnare 3,55 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote per questa partita una vincita che il bookmaker fa corrispondere a 3,40 volte l’importo investito.

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: CROAZIA BELGIO

Croazia Belgio, di cui parliamo con i pronostici dei Mondiali Qatar 2022, sarebbe dovuta essere la partita per definire il primo posto nel gruppo F e invece rischia di diventare, molto probabilmente, lo spareggio per andare agli ottavi: chi vince si qualifica, i balcanici possono anche pareggiare, i Diavoli Rossi fronteggiano una situazione drammatica e hanno uno spogliatoio che sarebbe definitivamente imploso. In uno scenario del genere è facile individuare i croati come favoriti, ma la realtà è che i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 ci forniscono un quadro giustamente in equilibrio.

La differenza tra le due vittorie è minima: siamo a 2,65 volte la giocata per quella della Croazia (segno 1) e 2,70 volte quanto messo sul tavolo per quella del Belgio (segno 2), dunque balcanici comunque favoriti ma è logico parlare di partita da tripla. Il pareggio, l’ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno X, è quella che paga di più perché il bookmaker in questione ha stabilito una vincita che ammonterebbe a 3,35 volte l’importo che avrete scelto di giocare.











