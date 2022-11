Pronostici Mondiali Qatar 2022/ Quote e previsioni sulle partite (23 novembre)

PRONOSTICI MONDIALI 2022: LE QUOTE SULLE PARTITE DEL 23 NOVEMBRE

Eccoci ad un altro appuntamento con i pronostici dei Mondiali 2022: si giocano oggi, mercoledì 23 novembre, le partite che sono valide per i gironi E e F e dunque ancora una volta avremo un calendario conosciuto già ieri, e che ci terrà compagnia nei prossimi giorni. Studiamo subito l’elenco dei match: si parte alle ore 11:00 con Marocco Croazia, quindi alle ore 14:00 vivremo Germania Giappone per poi passare alle ore 17:00 quando l’appuntamento sarà Spagna Costa Rica, infine alle ore 20:00 ecco Belgio Canada, ricordando che gli orari indicati sono sempre quelli di casa nostra.

Cosa succederà oggi in Qatar? Lo scopriremo strada facendo, ma intanto con i pronostici dei Mondiali 2022 bisogna ovviamente provare a ipotizzare quale possa essere l’esito delle singole partite, dunque andremo alla ricerca del giusto esito facendoci anche aiutare dalle quote ufficiali che i bookmaker hanno emesso e che aggiornano costantemente. Va detto che i match di oggi sono poco inclini alle sorprese ma questo è solo sulla carta, perché in un Mondiale e soprattutto nella fase a gironi è davvero ancora tutto possibile e dunque prepariamoci a pronostici sovvertiti anche in toto…

PRONOSTICI MONDIALI 2022: QUOTE MAROCCO CROAZIA

Partiamo allora da Marocco Croazia per i pronostici dei Mondiali 2022. Quattro anni fa le due nazionali avevano stupito, con le debite differenze ovviamente: i nordafricani nel girone avevano pareggiato contro la Spagna e tenuto testa al Portogallo venendo comunque eliminati, mentre i balcanici come ricorderete hanno raggiunto una storica finale, perdendola contro la Francia. Oggi come andranno le cose? Certamente la Croazia non è più quella di un tempo e quindi per il Marocco potrebbe esserci l’occasione per il colpo grosso, pur se è evidente che sia la nazionale europea quella favorita (e anche per il passaggio del turno).

La pensa così anche la Snai, che tracciando i pronostici dei Mondiali 2022 ha assegnato un valore di 2,05 volte la puntata sul segno 2 che identifica la vittoria della Croazia, non è però troppo distante il segno 1 per il successo del Marocco che arriva infatti a 4,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo. Il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,20 volte la cifra versata con questo bookmaker.

PRONOSTICI MONDIALI 2022: QUOTE GERMANIA GIAPPONE

Andiamo ora a parlare di Germania Giappone: i pronostici dei Mondiali 2022 naturalmente danno pienamente ragione alla nazionale tedesca, basta consultare la Snai che ha posto un valore di 1,45 sul successo della Germania, identificato dal segno 1, e invece stabilito che il segno 2 per la vittoria della nazionale del Sol Levante porti in dote una vincita che equivale a 6,50 volte la somma messa sul tavolo. Il pareggio, sul quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 4,75 volte la vostra giocata.

Non si può non dire che la Germania sia la grande favorita per questa partita, ma i Mondiali 2022 possono comunque riservare sorprese: i tedeschi infatti sono sostanzialmente all’inizio di un nuovo ciclo e rispetto a certe versioni del passato potrebbero anche avere qualcosa in meno, e poi non va dimenticato (qui si guarda anche alla cabala) che l’ultima partecipazione ai Mondiali si era conclusa al girone con una sconfitta contro una nazionale asiatica, che in quel caso era la Corea del Sud. Detta così allora il Giappone potrebbe sperare nella vittoria all’esordio, ma ovviamente bisognerà anche valutare quale sia la reale competitività della nazionale del Sol Levante, che è comunque alla sua settima partecipazione consecutiva.

