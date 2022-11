Pronostici Mondiali Qatar 2022/ Quote e previsioni sulle partite, 24 novembre

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: LE PREVISIONI SULLE PARTITE DEL 24 NOVEMBRE

Un nuovo appuntamento con i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 si apre oggi, giovedì 24 novembre: è la giornata in cui si conclude il primo turno della fase a gironi, saranno impegnati i gruppi G e H e avremo dunque le canoniche quattro sfide, secondo le fasce orarie che ormai abbiamo imparato a conoscere. Svizzera Camerun alle ore 11:00, Uruguay Corea del Sud alle ore 14:00, Portogallo Ghana alle ore 17:00, Brasile Serbia alle ore 20:00 sono le sfide che ci terranno compagnia con i pronostici Mondiali Qatar 2022, c’è dunque tanta carne al fuoco.

L’esito dei match sarà naturalmente stabilito dai campi, ma noi come sempre possiamo fare la solita valutazione a bocce ferme: facendoci aiutare dalle quote ufficiali che sono state fornite dai bookmaker – in questo caso l’agenzia Snai – andiamo ad addentrarci maggiormente nei temi principali che caratterizzano queste partite, provando a ipotizzare come potrebbero andare le cose nelle gare che ci aspettano e che ovviamente contribuiranno a smuovere la situazione per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi.

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: SVIZZERA CAMERUN

Con Svizzera Camerun parliamo, nei pronostici dei Mondiali Qatar 2022, della partita che sarebbe potuta essere la nostra: i rossocrociati ci hanno eliminati dal girone delle qualificazioni nel modo che purtroppo conosciamo, e il sorteggio l’ha poi inserita nel girone del Brasile. La sensazione è che arrivare agli ottavi sia tutt’altro che semplice: la Svizzera è reduce dal quarto giocato agli Europei ed è una nazionale ostica, ma dovrà fare i conti con la Serbia e rischia qualcosa anche contro il Camerun, sulla carta la più debole del gruppo G ma in realtà con la possibilità di fare il colpo.

Secondo i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 la Svizzera parte comunque con il chiaro favore del pronostico: vale 1,75 volte la posta in gioco il segno 1 per la sua vittoria, per contro abbiamo un valore di 5,25 volte la giocata per il segno 2 che regola il successo dei Leoni Indomabili. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote con questo bookmaker una vincita che corrisponde a 3,55 volte l’importo che avrete scelto di mettere sul tavolo per questa partita.

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: URUGUAY COREA DEL SUD

Anche Uruguay Corea del Sud è una partita che, almeno secondo i pronostici dei Mondiali Qatar 2022, sembra scritta: basta leggere le quote della Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria della Celeste vi farebbe guadagnare 1,75 volte quanto messo sul tavolo contro il valore di 5,25 volte l’importo investito che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli asiatici. Sono dunque valori identici a quelli della gara di cui sopra: si discosta lievissimamente soltanto l’eventualità del pareggio che, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,50 volte la giocata.

L’Uruguay è una nazionale che può fare strada: nel 2010 ha giocato la semifinale dei Mondiali, da allora è passato del tempo ma la Celeste ha saputo comunque innestare giovani interessanti al fianco di veterani che possono ancora dire la loro, dunque attenzione a questa squadra. La Corea del Sud quattro anni fa aveva chiuso il suo Mondiale in Russia battendo ed eliminando la Germania; chiaramente non è favorita per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi, ma potrebbe anche centrare qualche risultato a sorpresa mettendo i bastoni tra le ruote delle big del gruppo H, magari giocandosela fino all’ultimo. Staremo a vedere…

