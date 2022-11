Pronostici Mondiali Qatar 2022/ Quote e previsioni sulle partite (25 novembre)

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: LE PREVISIONI PER VENERDÌ 25 NOVEMBRE

I pronostici dei Mondiali Qatar 2022 ci consentono di parlare delle partite che si giocano venerdì 25 novembre: giorno importante, perché inizia il secondo turno della fase a gironi e allora per la prima volta vedremo all’opera alcune nazionali che hanno già giocato all’esordio. Sarà importante anche perché alcune di queste potrebbero già qualificarsi agli ottavi o, per contro, essere eliminate dalla competizione; scopriremo tutto tra poco, ma intanto possiamo già dire che le due big in campo saranno oggi Olanda e Inghilterra.

Gli orange affrontano l’Ecuador nel match tra le due squadre vincenti del gruppo A, i tre leoni nel gruppo B cercheranno il pass per la prossima fase contro gli Usa, che nella prima partita non hanno demeritato ma si sono dovuti accontentare di un pareggio contro il Galles. Dunque ora con i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 analizzeremo le partite del giorno, provando a ipotizzare come potrebbero finire e, come sempre, facendoci aiutare dalle quote ufficiali che i bookmaker hanno emesso rispetto alle giocate pervenute sui match.

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: OLANDA ECUADOR

Il primo match di cui parlare con i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 è Olanda Ecuador. Due squadre a punteggio pieno, come detto: gli orange hanno avuto la meglio sul Senegal ma hanno sbloccato la partita soltanto nei minuti finali, trovando comunque anche il secondo gol che potrebbe essere molto importante, perché attualmente tiene la nazionale di Louis Van Gaal allo stesso livello di un Ecuador che ha battuto 2-0 il Qatar. Insomma, in caso di pareggio oggi all’Olanda basterebbe comunque battere i padroni di casa con tre gol di scarto per avere il primo posto nel girone.

Staremo a vedere, la Tricolor spera nel colpo grosso. Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 non sono così nette a favore dell’Olanda: infatti il segno 1 per la sua vittoria ha un valore di 1,77 volte quanto messo sul piatto, ma il segno 2 per l’affermazione dell’Ecuador vi farebbe guadagnare 4,75 volte quello che avrete pensato di investire con questo bookmaker. Abbiamo infine il pareggio, regolato dal segno X: in questo caso andreste a guadagnare una somma corrispondente a 3,60 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: INGHILTERRA USA

Che sia scontata o meno nei pronostici dei Mondiali Qatar 2022, Inghilterra Usa è comunque una partita interessante anche per il contesto storico; dal punto di vista della situazione, i tre leoni come detto volano verso gli ottavi di finale e all’esordio hanno impressionato, perché questi Mondiali 2022 stanno rivelando un equilibrio anche oltre le previsioni e invece i ragazzi di Gareth Southgate hanno passeggiato contro l’Iran, segnando sei gol. Il CT dell’Inghilterra potrebbe se non altro essere preoccupato per i due gol subiti, ma qui conta vincere ed è quello che gli inglesi hanno fatto.

Gli Usa hanno giocato bene contro il Galles, anche se forse avrebbero potuto spingere maggiormente sull’acceleratore dopo il gol del vantaggio; il pareggio incassato su rigore rischia di complicare non poco i piani di Gregg Berhalter, che però andrà a caccia almeno di un punto questa sera. I pronostici dei Mondiali Qatar 2022 dicono ovviamente che l’Inghilterra è favorita: siamo a 1,55 volte l’importo investito per il segno 1 che regola la sua vittoria, con l’eventualità del pareggio (segno X) guadagnereste una somma corrispondente a 4,25 volte la vostra giocata e infine con il segno 2, per il successo degli Usa, la vincita sarebbe di 5,75 volte quanto messo sul tavolo.

