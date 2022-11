Pronostici Mondiali Qatar 2022/ Quote e previsioni sulle partite (28 novembre)

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI LUNEDÌ 28 NOVEMBRE

Con i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 parliamo adesso delle partite che si giocano lunedì 28 novembre: naturalmente sono quattro, con le consuete fasce orarie, e i gironi coinvolti sono G e H. Si parte alle ore 11:00 con Camerun Serbia valida per il gruppo H, poi avremo alle ore 14:00 Corea del Sud Ghana (gruppo G) e alle ore 17:00 Brasile Svizzera ancora per il gruppo H, per poi chiudere con il secondo match nella seconda giornata del gruppo H che sarà l’attesissima Portogallo Uruguay.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022, CLASSIFICHE/ Focus sul girone G, diretta gol live

La nostra analisi dei pronostici dei Mondiali Qatar 2022 prende ovviamente spunto dalle quote ufficiali che i bookmaker hanno prodotto in questi giorni e che sono in costante aggiornamento, ma poi anche dai risultati che sono maturati nel primo turno; sarà molto interessante scoprire se ci sarà qualche nazionale che otterrà la qualificazione aritmetica agli ottavi e qualcuna che sarà già eliminata (per ora solo Qatar e Canada), ma appunto adesso iniziamo il nostro viaggio attraverso i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 parlando del primo match in ordine cronologico.

Diretta/ Camerun Serbia streaming video Rai 2: sbagliare non si può (Qatar 2022)

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: CAMERUN SERBIA

In Camerun Serbia si affrontano due nazionali che hanno perso all’esordio: i Leoni Indomabili sono caduti di misura contro la Svizzera, mentre i balcanici hanno tenuto testa al Brasile per un’ora di gioco, ma poi hanno incassato la doppietta di Richarlison. Il tema dunque è chiaro: vincere per restare in corsa, un pareggio potrebbe comunque servire ma poi sicuramente per il Camerun la situazione sarebbe negativa, visto l’ultimo incrocio contro la Seleçao, ma anche la Serbia dovrebbe comunque battere una Svizzera che, quando conta, sa essere particolarmente solida.

Probabili formazioni Portogallo Uruguay/ Quote: sarà staffetta Suarez-Cavani?

Intanto i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 ci dicono che per Camerun Serbia la nazionale favorita è quella balcanica, anche in maniera netta: il segno 2 per la sua vittoria, secondo la Snai, vale infatti 1,75 volte quanto messo sul piatto contro il valore di 5,00 volte la giocata che è stato posto sul segno 1, per il successo dei Leoni Indomabili. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,70 volte l’importo che avrete scelto di investire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA