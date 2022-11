Pronostici Mondiali Qatar 2022/ Quote e previsioni sulle partite (29 novembre)

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: LE PREVISIONI SU MARTEDÌ 29 NOVEMBRE

I pronostici dei Mondiali Qatar 2022 tornano a farci compagnia: martedì 29 novembre avremo finalmente l’inizio della terza giornata nella fase a gironi, con le quattro partite valide per i gruppi A e B che ci diranno quali saranno le quattro nazionali che procederanno agli ottavi di finale, ma anche le altre tre che saranno eliminate andando a raggiungere il Qatar, il cui verdetto è diventato aritmetico dopo il secondo turno. Ecuador Senegal, Olanda Qatar, Galles Inghilterra, Iran Usa: queste le quattro partite che analizzeremo con i pronostici dei Mondiali Qatar 2022.

Come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state fornite dai bookmaker ufficiali, ma faremo anche riferimento a quanto accaduto in campo nelle due giornate precedenti, ricordando che le sorprese non sono affatto mancate e anche le gare che sulla carta possono apparire scontate hanno invece rivelato cose inaspettate. Non ci resta quindi che iniziare un altro viaggio attraverso i pronostici dei Mondiali Qatar 2022, cominciando dal quadro del gruppo A le cui partite si giocano cronologicamente prima delle altre.

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: ECUADOR SENEGAL

Ecuador Senegal è una sorta di spareggio per gli ottavi, ma con una differenza: la Tricolor ha un punto in più e dunque si può anche permettere un pareggio, con un punto la nazionale sudamericana si metterebbe al riparo da qualunque sorpresa visto che il Qatar come detto è già eliminato, e nella peggiore delle ipotesi l’Olanda resterebbe davanti con l’Ecuador secondo. Il Senegal può solo vincere: sarà difficile ovviamente, ma vedremo.

I pronostici dei Mondiali Qatar 2022 ci dicono comunque di un Ecuador favorito: vale 2,45 il segno 1 per la sua vittoria, per contro abbiamo un valore di 3,10 posto sul segno 2 per il successo dei Leoni della Teranga mentre il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una somma che equivale a 3,15 volte quanto puntato.

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: OLANDA QATAR

Olanda Qatar per i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 è chiaramente una partita scontata: i padroni di casa come detto sono già eliminati, gli orange sarebbero comunque qualificati con un pareggio ma potrebbero anche permettersi di perdere, qualora l’Ecuador fermasse il Senegal ottenendo almeno un pareggio. L’unico modo con cui l’Olanda sarebbe eliminata? Una vittoria del Senegal e una sconfitta propria, ma netta così da rendere peggiore – rispetto a quella della Tricolor – la differenza reti.

Insomma: difficile che accada, anche perché la Snai ha le idee chiare. Il segno 1 per la vittoria dell’Olanda ha un valore che corrisponde a 1,20 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, il segno X che identifica il pareggio vi permetterebbe di guadagnare 6.75 volte la giocata e addirittura, con l’affermazione del Qatar, andreste a guadagnare ben 15,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.

