Pronostici Mondiali Qatar 2022/ Quote e previsioni sulle partite, 30 novembre

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE

Il nuovo appuntamento con i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 ci porta a parlare delle partite che si giocano mercoledì 30 novembre: si chiude oggi il programma dei gironi C e D, e allora quello che è davvero interessante riguardo i quattro match (in contemporanea quelli all’interno dello stesso girone) è chiaramente la corsa agli ottavi di finale, perché al momento lo scenario ci dice che soltanto la Francia si è qualificata aritmeticamente con una giornata di anticipo ed è anche sicura di aver ottenuto il primo posto in classifica.

MONDIALI QATAR 2022/ "I giocatori dell'Iran sono ormai pedine politicamente inutili"

Per quanto riguarda il resto, sono tutte davvero in corsa: chi più e chi meno ovviamente, chi è padrone del suo destino e chi invece dipende comunque da altri risultati, ma comunque un contesto davvero incerto e che contribuisce a porre ancor più l’attenzione sui pronostici dei Mondiali Qatar 2022. Facendoci aiutare dalle quote ufficiali che sono state stabilite dai bookmaker, andiamo immediatamente a valutare quello che potrebbe succedere sui vari campi provando a ipotizzare l’esito di queste sfide, iniziando da quelle che si giocano alle ore 16:00.

DIRETTA/ Iran Usa (risultato finale 0-1) streaming: Pulisic regala gli ottavi

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: AUSTRALIA DANIMARCA

I pronostici dei Mondiali Qatar 2022 ci portano a parlare di Australia Danimarca, un dentro o fuori con una differenza sostanziale: ai Socceroos basta anche il pareggio per qualificarsi agli ottavi replicando il risultato del 2006, mentre gli scandinavi devono necessariamente vincere e i 3 punti potrebbero anche non bastare, qualora la Tunisia battesse la Francia riuscendo a superare la Danimarca nella differenza reti o nel numero di gol segnati.

Insomma, sogna l’Australia ma in questa partita è lecito dire che i danesi siano favoriti. Lo dice anche la Snai: il segno 1 per la vittoria dei Socceroos vi farebbe guadagnare 6,25 volte quanto messo sul piatto mentre siamo ad un valore di 1,50 volte la vostra giocata per il segno 2, sul quale dovrete puntare per l’affermazione della Danimarca. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, con questo bookmaker porterebbe in dote una vincita che equivale a 4,25 volte l’importo che avrete pensato di investire su questa partita del gruppo D.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Senegal avanti!

PRONOSTICI MONDIALI QATAR 2022: TUNISIA FRANCIA

Tutt’altro scenario in Tunisia Francia: i pronostici dei Mondiali Qatar 2022 ci consegnano una partita ininfluente per i Bleus, che certamente vorranno fare bella figura ma sono già proiettati agli ottavi, e anche per questo motivo potrebbero andare in campo con tante seconde linee. La Tunisia non può che vincere, ma come già visto dovrà anche sperare che la Danimarca batta l’Australia e lo faccia con una differenza reti minore rispetto al suo successo; compito davvero complesso per le Aquile di Cartagine.

I pronostici dei Mondiali Qatar 2022 stabiliti dalla Snai poi non lasciano spazio ai dubbi: il segno 2 per la vittoria della Francia ha un valore che corrisponde a 1,45 volte la vostra giocata mentre siamo già a 4,50 volte l’importo investito per il segno X, che naturalmente identifica il pareggio. Un successo della Tunisia, per il quale dovrete puntare sul segno 1, vi farebbe guadagnare con questo bookmaker una cifra equivalente a 7,75 volte quello che avrete pensato di lasciare sul tavolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA