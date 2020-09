Pronostici Nations League/ Quote e previsioni: c’è l’Italia di Mancini

Oggi, venerdi 4 settembre 2020 si apre la seconda giornata dedicata alle sfide della Nations League, i cui pronostici sono ora sotto esame: siamo infatti impazienti di conoscere quote e previsioni per le prime sfide che apriranno questa magica edizione 2020-21 che interrompe un digiuno di circa dieci mesi per le competizioni nazionali. E oggi siamo ancor più interessati ad esaminare da vicino, match per match i pronostici di Nations League, visto che oggi in campo vi sarà anche l’Italia di Roberto Mancini, che alle ore 20.45 sfiderà la Bosnia.

Ovviamente questo non sarà l’unico incontro: anzi già per la Lega A segnaliamo che sempre alla stessa ora avrà inizio la partita tra Olanda e Polonia e tra i big match certo ci sentiamo di segnalare anche lo scontro tra Slovacchia e Repubblica Ceca, come anche Norvegia-Austria e Romania-Irlanda del Nord. Pure occorre una precisazione: oggi il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 18.00 quando per la Lega C si accenderà l’incontro tra Lituania e Kazakistan. Ma andiamo allora a esaminare da vicino che cosa ci dicono i pronostici di Nations League per le sfide in programma oggi, venerdi 4 settembre.

PRONOSTICO ITALIA BOSNIA

Alla vigilia della sfida tra Italia e Bosnia, in programma questa sera al Franchi, non abbiamo dubbi nel consegnare i favori del pronostico agli azzurri di Roberto Mancini. Benché si torni a giocare dopo 10 mesi dall’ultimo impegno (era la sfida con l’Armenia, ultimo impegno per le qualificazioni agli Europei), i nostri beniamini non hanno certo dimenticato come si fa e daranno il 100% per riprendere, lì dove l’avevamo lasciata, l’eccezionale striscia di trionfi inaugurata ormai un anno fa. Non solo: la squadra azzurra pure ha dalla sua il favore dello storico recente come lo stato di forma e anzi lo spogliatoio di Mancini ci pare ben pronto e in condizione. Non così invece la Bosnia, sulla carta un avversario non impossibile, che di recente abbiamo superato senza difficoltà. Pure va detto che durante la sosta, la nazionale ha cambiato com affidandosi a Dusan Bajevic e comunque ha dalla sua nomi di peso, non ultimo quello di Edin Dzeko.

PRONOSTICO OLANDA POLONIA

Benché nello schieramento polacco vi sono sempre nomi d’effetto (non ultimo quello di Zielinski, Piatek e Milik), alla vigilia del grande match atteso tra le mura della Johann Cruijff Arena, il favore del pronostico è sempre per i padroni di casa. Pure va aggiunto che entrambe le formazioni godevano di ottima salute prima dello stop alle competizioni nazionali per l’emergenza sanitaria: sia Olanda che Polonia hanno strappato il loro pass per il tabellone degli Europei. Non va però dimenticato che lo storico vede avanti gli oranje che pure erano arrivati fino alla finale nella precedente edizione della Nations League.



