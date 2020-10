Pronostici Nations League/ Quote e previsioni sulle partite (10 ottobre)

PRONOSTICI NATIONS LEAGUE: CHI VINCE E CHI PERDE? LE NOSTRE PREVISIONI

E’ arrivato il momento di gettare uno sguardo sui pronostici di Nations League: la competizione Uefa torna ad aprire le sue porte sabato 10 ottobre con le prime sfide di due diverse tornate, dunque siamo nella 3^ giornata e chiaramente aspettiamo anche l’impegno dell’Italia, ma prima bisogna concentrarsi su queste gare che riguardano il gruppo 4 della Lega A e ancora sfide della Lega C e Lega D. In campo troveremo Spagna e Germania: idealmente in lotta per la Final Four, sono in realtà in una situazione già diversa e che è particolarmente complessa per quanto riguarda la nazionale tedesca, mentre la Roja spera adesso di allungare. Vediamo comunque quali possano essere i pronostici di Nations League per queste gare, partendo proprio dalle due big che troveremo in campo.

PRONOSTICI NATIONS LEAGUE: SPAGNA SVIZZERA

La Roja comanda il gruppo 4 della Lega A, ma deve ringraziare José Gayà che ha pareggiato al 96’ la partita contro la Germania creando quella che adesso è una separazione importante, anche in virtù del fatto che proprio la Svizzera ha frenato la corsa tedesca. I rossocrociati sono invece caduti contro un’ottima Ucraina: sono dunque lontani dal ripetere quanto fatto nella prima edizione di Nations League, quando avevano raggiunto la Final Four eliminando il Belgio. L’agenzia Snai ci dice che per questa partita la Spagna è favorita in maniera netta, con un valore di 1,40 volte la puntata sul segno 1 che regola la sua vittoria. Il successo esterno della Svizzera vi permetterebbe di guadagnare 7,50 volte la vostra giocata, mentre con il segno X per il pareggio la cifra messa in tasca corrisponderebbe a 4,50 volte la puntata con questo bookmaker.

PRONOSTICI NATIONS LEAGUE: UCRAINA GERMANIA

Sulla carta una partita che pende a favore della Germania, ma incredibilmente la nazionale tedesca non ha ancora vinto una partita di Nations League, e questo considerando anche la scorsa edizione: quattro pareggi e due sconfitte per una nazionale che sta cercando di ricostruire un ciclo credibile ma questa sera rischia molto contro la nazionale di Andriy Shevchenko, che ha già battuto la Svizzera e si presenta a questo appuntamento con la possibilità di mandare i tedeschi a -4, scongiurare la retrocessione e giocarsi anche la Final Four. L’agenzia Snai ha comunque indicato nella Germania la nazionale favorita per la vittoria all’Olimpico di Kiev: vale 1,32 volte la somma messa sul piatto questa eventualità, regolata ovviamente dal segno 2, contro l’ipotesi del successo ucraino che vi farebbe guadagnare ben 8,25 volte quanto puntato. Il pareggio, che è identificato dal segno X, porta in dote una vincita del valore di 5,00 volte la vostra puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA