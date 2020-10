Pronostici Nations League/ Quote e previsioni sulle partite (oggi 13 ottobre)

PRONOSTICI NATIONS LEAGUE: CHI VINCE? LE NOSTRE PREVISIONI

Anche oggi ci attende un appuntamento con i pronostici Nations League, perché nelle prossime ore si giocheranno ben sette partite che saranno naturalmente oggetto di pronostici, quote e scommesse sul torneo continentale che apre oggi la quarta giornata della sua fase a gironi. Facciamo allora una panoramica sui pronostici Nations League per le partite in programma oggi, martedì 13 ottobre 2020, naturalmente con particolare attenzione alle due partite più attese della serata, cioè quelle in programma nel girone 4 della Lega A, l’unico della fascia più prestigioso che scenderà in campo stasera, facendoci aiutare anche dalle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per capire chi potrebbero essere i favoriti oppure alcune giocate particolarmente stuzzicanti sulle partite odierne.

PRONOSTICI NATIONS LEAGUE

GERMANIA SVIZZERA

Cinque punti in classifica per i tedeschi che arrivano dalla vittoria in Ucraina di sabato sera, appena uno per la Svizzera reduce invece dalla sconfitta contro la Spagna, in più il fattore campo è pure favorevole alla Germania. Insomma, è facile capire perché il pronostico dice Germania in modo anche piuttosto netto per la partita di questa sera a Colonia, che verosimilmente potrebbe lanciare l’inseguimento dei padroni di casa alla qualificazione alla Final Four di Nations League e rischia invece di avvicinare gli svizzeri alla retrocessione in Lega B. Le quote dell’agenzia Snai concordano e ci propongono il segno 1 ad appena 1,45 volte la posta in palio.

UCRAINA SPAGNA

Sulla carta partita più equilibrata, non fosse altro perché la squadra favorita in questo caso gioca in trasferta, tuttavia l’Ucraina deve fare i conti con numerosi assenti causati dal Coronavirus e di conseguenza questo elemento dovrebbe spianare la strada per le Furie Rosse verso una vittoria a Kiev che potrebbe dunque risultare più facile del previsto, almeno sulla carta. Ecco perché il segno 2 è considerato favoritissimo e pagherebbe appena 1,40 volte la posta in palio secondo le quotazioni offerte dall’agenzia Snai: sarà davvero tutto così facile per la Spagna stasera in Ucraina? Naturalmente solo il campo potrà rispondere a questa domanda…



