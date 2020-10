Pronostici Nations League/ Quote, previsioni 4^ giornata: Italia Olanda? (14 ottobre)

PRONOSTICI NATIONS LEAGUE: CHI VINCE? LE NOSTRE PREVISIONI

Presentiamo i pronostici di Nations League per le partite della 4^ giornata, che si giocano mercoledì 14 ottobre: tornano protagoniste tre delle quattro Leghe che compongono questa competizione Uefa giunta alla sua seconda edizione, torna soprattutto la Lega A che è quella che racchiude le big, in campo c’è anche l’Italia che al Gewiss Stadium di Bergamo ospita l’Olanda in una partita cruciale, perché vincere significherebbe fare un passo forse decisivo verso la Final Four. Che è inseguita da altre nazionali ovviamente; dunque senza indugiare oltre andiamo a vedere quello che potrebbe succedere sui vari campi, provando a ipotizzare con l’aiuto delle quote quale sarà il pronostico sulle sfide cui assisteremo. Ricordiamo che si inizia a giocare alle ore 18:00 con due anticipi, ma il grosso del programma sarà in prima serata e cioè alle ore 20:45.

PRONOSTICI NATIONS LEAGUE: ITALIA OLANDA

Partiamo ovviamente dalla partita degli azzurri, che come detto hanno una bella occasione: il pareggio di Danzica li ha comunque lasciati in testa al girone perché gli orange hanno pareggiato in Bosnia, e dunque bisognerà approfittarne. Cosa dice la Snai riguardo la sfida di Bergamo? Dice che l’Italia parte con i favori del pronostico, ma il match sarà comunque equilibrato almeno sulla carta: il segno 1 che regola la vittoria della nostra nazionale vale infatti 1,95 volte quanto messo sul piatto, per il segno 2 sul quale puntare per il successo esterno dell’Olanda il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,85 volte quanto giocato. Questo bookmaker inoltre ha posto un valore di 3,45 volte la puntata sul segno X per il pareggio, un risultato che però potrebbe essere negativo per gli azzurri.

PRONOSTICI NATIONS LEAGUE: CROAZIA FRANCIA

Tornano in campo anche i campioni del Mondo in carica, nella riedizione di quella finale di due anni fa: curiosamente anche l’andata di questo girone di Nations League è finita 4-2 per la Francia, che resta prima insieme al Portogallo e dovrà andarci a giocare. I balcanici sono ancora in corsa ma decisamente indietro; secondo le quote fornite dalla Snai per questa partita i Bleus sono favoriti avendo un valore di 2,05 volte la puntata per il segno 2, sul quale puntare ovviamente per la loro vittoria. Il successo casalingo della Croazia vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 3,60 volte la vostra giocata, mentre con il pareggio identificato dal segno X andreste a guadagnare 3,35 volte quanto messo sul piatto.

PRONOSTICI NATIONS LEAGUE: INGHILTERRA DANIMARCA

Grande occasione per i Tre Leoni, che dopo la vittoria in rimonta sul Belgio si trovano primi in classifica con la possibilità di confermarsi. Non va però sottovalutata la Danimarca, che vincendo nettamente in Islanda si è in qualche modo rimessa in corsa e ora sogna il colpo grosso a Wembley; non le dà chiaramente ragione la Snai, per la quale il segno 1 che regola la vittoria dell’Inghilterra vale 1,70 volte la puntata contro il valore di 4,75 che accompagna il segno 2 per l’affermazione scandinava. Dunque nazionale di casa favorita, come era logico aspettarsi; il segno X da giocare per il pareggio porta infine in dote una vincita corrispondente a 3,75 volte quanto messo sul tavolo.



