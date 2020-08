Pronostici Perugia Pescara/ Quote e previsioni: chi si salverà? (Playout Serie B)

Quali sono i pronostici di Perugia Pescara, bollente partita di ritorno dei play out della Serie B, che si accenderà solo questa sera? Davvero alla vigilia del fischio d’inizio, previsto questa sera alle ore 21.00 ci pare complicato fissare un pronostico univoco, considerato sia la posta in palio (la salvezza e la permanenza nella cadetteria), che lo stato di forma delle due squadre nonché la motivazione e pure regolamento e il risultato del match di andata. Tutti fattori che hanno il loro peso nello stilare i pronostici di Perugia Pescara, e che pure potrebbero non avere molto al triplice fischio finale. In una gara secca come quella che si attende questa sera al Renato Curi infatti davvero sempre può accadere di tutto. Lasciando dunque il suo peso alla sorte, pure, per fissare quote e previsioni, ci pare interessante prendere in esame tutti i fattori sopracitati, se non altro per prepararci al meglio a questo bollente match per i play out della Serie B.

PRONOSTICI PERUGIA PESCARA: QUOTE E PREVISIONI

Per i pronostici di Perugia Pescara, match che ci farà compagnia questa sera come ritorno dei play out della Serie B, come riferito prima, dobbiamo senza dubbio considerare la posta in palio, ovvero la salvezza e la permanenza nel campionato cadetto, come anche il regolamento di questa fase finale e il risultato da cui si parte questa sera al Curi. Dobbiamo allora ricordare che in questo doppio scontro per i play out, la Lega B ha deciso che non varrà la regola del gol in trasferta: dunque ricordando che nella partita di andata i delfini avevano vinto col risultato di 2-1, ecco che agli umbri non basterà un gol per trovare il trionfo, e in caso di parità di punteggio al termine dei regolari 90 minuti la salvezza sarà decisa, da regolamento, tramite tempi supplementari e poi calci di rigore. Elementi che aggiungono certamente un alto grado di incertezza nel verdetto finale dello scontro salvezza. Non solo: pure dobbiamo certo ricordare come i due club approcciano questa sfida. Nel post lockdown sia gli umbri che i delfini davvero non hanno brillato in campo, ma certo nel confronto il grifo ha mostrato maggiore compattezza e coraggio. Ecco perché anche il portale di scommesse Snai oggi dà il proprio favore nei pronostici di Perugia Pescara alla formazione di Mister Oddo, che comunque, come abbiamo visto, non gli basterà una vittoria con un gol di scarto per potersi salvare e dunque rimane a farci compagnia nel secondo campionato italiano anche nella prossima stagione. Comunque per l’1×2 possiamo registrare che la Snai ha dato al successo oggi del Perugia padrone di casa la quotazione di 2.25, contro la più elevata 3.35 fissata per il segno 2 del Pescara di Sottil, mentre un pareggio (che porterebbe i delfini a festeggiare) vale la quotazione di 3,05. Chissà però che cosa succederà in questi 90 minuti di fuoco che ci attendono al Curi!.



