PRONOSTICI PSG INTER: LE QUOTE SULLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

I pronostici Psg Inter raccontano e sviscerano naturalmente la partita più importante della stagione: la finale di Champions League 2024-2025, che si gioca all’Allianz Arena di Monaco sabato 31 maggio. Una finale inedita, non solo a questo livello della competizione ma in generale nelle coppe europee: mai prima d’ora Psg e Inter si erano affrontate in un contesto ufficiale, e questo rende ancora più complicato affrontare un discorso sui rapporti di forza almeno considerando gli incroci. In realtà, ovviamente, qualcosa si può ben dire: intanto, che l’Inter è arrivata alla seconda finale in tre anni e oggi ha molta più consapevolezza.

Questo anche perché lungo la strada ha eliminato due corazzate come Bayern Monaco e Barcellona: in entrambi i casi ha avuto qualche episodio fortunato, ma questa è la Champions League e comunque i nerazzurri avevano mostrato grande solidità già nel corso del girone, nel quale avevano subito un solo gol per un’unica sconfitta. Simone Inzaghi sa bene che questo è un appuntamento con la storia, ma lo è anche per un’avversaria che potrebbe vincere il trofeo per la prima volta, diventando solo la seconda francese a farlo; adesso però studiamo meglio i pronostici Psg Inter perché è davvero tempo di analizzare nel dettaglio le previsioni sulla finale di Champions League.

PRONOSTICI PSG INTER: FRANCESI FAVORITI

È una finale, dunque i pronostici Psg Inter partono comunque da una situazione di equilibrio: tuttavia possiamo notare come i bookmaker siano concordi nell’assegnare ai francesi il ruolo della favorita. Per puntare sulla vittoria del Psg bisogna utilizzare il segno 1: le quote in questo senso vanno dal 2,15 proposto da Bet365 e Snai al 2,25 che è invece il guadagno che andreste a intascare puntando con agenzie quali Betsson, Eurobet e GoldenBet, in generale – e come sempre accade – le cifre tendono a essere molto vicine, come anche nel caso del pareggio che ha quote superiori al 3,20.

Qui quella che vi permetterebbe la vincita più alta è Bet365 con 3,40 volte quello che avrete scelto di mettere sul piatto; invece per la vittoria dell’Inter nella finale di Champions League è il segno 2 quello sul quale porre la propria giocata, siamo a 3,50 per Sisal e Snai mentre sono arrivate più puntate favorevoli ai nerazzurri con Lottomatica e GoldenBet, infatti la vincita che vi sarebbe corrisposta in caso di trofeo sollevato da Simone Inzaghi e l’Inter corrisponderebbe a 3,20 volte quello che avrete pensato di investire. Adesso si tratta solo di scoprire chi vincerà la finale di Champions League all’Allianz Arena di Monaco, tra Psg e Inter…