Pronostici Qualificazioni Europei 2020/ Le quote e le scommesse dei match di oggi

Entriamo nel vivo del nono turno del turno di qualificazione agli Europei 2020 ed è quindi arrivato il momento di prendere in esame anche pronostici, quote e scommesse per le partite che ci allieteranno in questo giovedì 14 novembre. Siamo infatti arrivati ormai agli sgoccioli di questa fase di preparazione alla prossima edizione della manifestazione continentale e i punti rimasti in palio sono pochi: già oggi quindi ci attendono verdetti davvero importanti se non decisivi. Andiamo dunque ad approfondire il discorso relativo ai pronostici delle Qualificazioni agli Europei 2020, esaminando match per match quote e scommesse. Prima però occorre una precisazione: dei sette incontri previsti, ben sei avranno luogo alle ore 20,45, mentre da calendario vi sarà un solo anticipo alle ore 18,00, tra Turchia e Islanda.

PRONOSTICO TURCHIA ISLANDA

Complice anche il posizionamento nella classifica del girone H, il favore dei pronostici va ai turchi, che pure ancora non sono matematicamente sicuri di ottenere il pass di qualificazione: sarà però un incontro complicato.

PRONOSTICO ALBANIA ANDORRA

Le due squadre sono ormai vicine all’esclusione del torneo, ma ciononostante saranno ben motivate a vincere. In questo senso teniamo allora d’occhio gli albanesi, che hanno trovato due successi nella precedente sosta per le nazionali.

PRONOSTICO FRANCIA MOLDAVIA

Per i pronostici delle Qualificazioni agli Europei 2020 non esitiamo certo a dare il favore delle quote ai ragazzi di Deschamps, che pure devono riscattarsi dopo il pari con la Turchia: la Moldavia è poi fanalino di coda e non dovrebbe spuntarla stasera.

PRONOSTICO INGHILTERRA MONTENEGRO

Benchè i montenegrini sanno essere avversario ostico, è l’Inghilterra la netta favorita in questo incontro del girone A. La Tre leoni poi, dopo il successo per 6-0 contro la Bulgaria, punta pure qualificarsi come prima.

PRONOSTICO PORTOGALLO LITUANIA

Sfida decisiva per i lusitani che ancora non hanno strappato il pass per gli Europei 2020. La formazione lusitana è poi fanalino di coda e oggi non dovrebbe mettere troppo in difficoltà Cristiano Ronaldo e compagni.

PRONOSTICO REPUBBLICA CECA KOSOVO

Pronostico complicato per questo scontro diretto alla seconda e terza posizione del girone A: le due nazionali si giocano quasi alla pari di fatto l’altro pass per i prossimi Europei 2020 questa sera. Pur tenuto conto di stoprico, stato di forma, classifica e protagonisti, davvero potrebbe accadere di tutto in campo a Plzen.

PRONOSTICO SERBIA LUSSEMBURGO

Nello scontro diretto del gruppo B, è difficile stabilire un verdetto univoco per i pronostici delle qualificazioni agli Europei 2020. Pure sulla carta la formazione serba ha qualche chance in più, anche perchè Tumbakovic si gioca oggi l’ultima possibilità di qualificarsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA