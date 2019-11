Pronostici qualificazioni Europei 2020/ Quote e scommesse per le partite di oggi

Le qualificazioni agli Europei 2020 catalizzano in questi giorni l’attenzione come principale evento calcistico, di conseguenza anche gli appassionati di scommesse concentrano la loro attenzione sugli incontri. Siamo ormai agli sgoccioli di questa fase, i verdetti sono già stati decisi o lo saranno a brevissimo. Facciamo dunque una panoramica dei pronostici qualificazioni Europei 2020 dando uno sguardo alle quote per alcune partite di spicco in programma oggi, domenica 17 novembre 2019. In copertina ci saranno le tre big Portogallo, Inghilterra e Francia: ci concentriamo dunque in sede di pronostici qualificazioni Europei 2020 sui match proprio di queste tre Nazionali, anche se va detto che solamente i lusitani non sono ancora certi della qualificazione per la fase finale.

PRONOSTICO LUSSEMBURGO PORTOGALLO

Eccoci dunque subito ad analizzare l’impegno che attende Cristiano Ronaldo e compagni. A dire il vero, inciampare sull’ostacolo Lussemburgo avrebbe del clamoroso: un solo punto di vantaggio sulla Serbia sembra un’enormità, considerando che gli slavi dovranno giocare con l’Ucraina mentre il Portogallo affronterà appunto il Lussemburgo. Ogni risultato differente da una vittoria esterna dei lusitani sarebbe una enorme sorpresa e un vero e proprio suicidio sportivo per i campioni d’Europa in carica. Insomma, un match point che sembra facilissimo: Portogallo nettamente favorito, ça va sans dire…

PRONOSTICO KOSOVO INGHILTERRA

Impegno non facile invece per l’Inghilterra: i verdetti del girone sono già definiti, gli inglesi si sono qualificati con il pirotecnico 7-0 rifilato al Montenegro giovedì, il Kosovo invece ha perso in Repubblica Ceca e di conseguenza chiuderà terzo, dovendo passare dai playoff. La giovanissima Nazionale kosovara però ha fatto molto bene in queste qualificazioni e vorrà chiudere con il botto, mentre l’Inghilterra potrebbe pagare una certa rilassatezza dovuta alla qualificazione già in tasca. Partita aperta ad ogni esito quindi, magari anche ricca di gol proprio perché nessuno avrà qualcosa da perdere e si potrà pensare allo spettacolo.

PRONOSTICO ALBANIA FRANCIA

La Francia è già qualificata, però non è ancora certa del primato nel girone H. Con questa motivazione dunque i campioni del Mondo si presenteranno in Albania. Va detto che giovedì entrambe le Nazionali hanno faticato parecchio: la Francia ha penato non poco per vincere in casa contro la Moldavia, forse pagando il fatto che la qualificazione era già arrivata grazie alla Turchia, mentre gli albanesi non sono riusciti ad andare oltre un deludente pareggio casalingo contro Andorra. Il valore tecnico ci dice che naturalmente la Francia è favorita, l’Albania però non vorrà fare un’altra brutta figura davanti ai propri tifosi e potrebbe avere più motivazioni: sorprese in vista?



